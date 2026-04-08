Casa Blanca dice que cese al fuego en Irán es una victoria para EEUU

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La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este miércoles que el anuncio del cese al fuego de dos semanas con Irán es una victoria para EEUU, en particular para la Administración Trump y las fuerzas militares involucradas en la Operación Furia Épica.

En su encuentro con la prensa acreditada, la portavoz Leavitt recordó que el presidente Trump siempre había declarado que se trataba de una campaña militar de cuatro a seis semanas para enfrentar la amenaza que suponía el régimen iraní para EEUU y el resto del mundo.

Hasta el momento, se han cumplido los objetivos de la Operación militar conjunta con el estado de Israel: destruir la armada iraní, eliminar su capacidad de producción y lanzamiento de misiles y asegurarse de que no tengan nunca un arma nuclear, de acuerdo con la funcionaria.

Al aportar cifras, Leavitt aseguró que la flota naval iraní ha sido totalmente destruida tras el ataque a más de 150 buques, mientras se ha reducido al mínimo la capacidad misilística del régimen, al contabilizarse más de 450 ataques a posiciones balísticas y 800 ataques a almacenes de misiles.

“Antes, la fuerza aérea iraní realizaba cerca de 100 vuelos por día y ahora es cero. Tenemos total predominio aéreo. Irán ya no puede distribuir armas a sus aliados”, aseguró la secretaria de Prensa Leavitt. “Ampliaban su arsenal para construir un escudo en el país, una amenaza para la región”, dijo.

Acerca del actual liderazgo del régimen, Leavitt precisó que “la mayoría quedó aniquilado, se destruyó la estructura de mando y control, y no tienen libertad de movilizarse dentro del país”, acotó. Por ello, habrían accedido al plan presentado por la Administración Trump para el cese al fuego.

Sobre este particular, se conoció que Estados Unidos había recibido un plan de 10 puntos de Irán, “que no era viable y fue rechazado por el presidente Trump”, precisó. En estos momentos se trabaja en un plan de 15 puntos, que incluye ponerle fin al enriquecimiento de uranio por parte de los iraníes.

Pero la decisión del cese al fuego por dos semanas tiene un requisito innegociable por EEUU: el Estrecho de Ormuz debe permanecer abierto a la navegación de los grandes petroleros, que por allí transportan cerca del 20 por ciento del combustible mundial, y que han estado amenazados por los iraníes.

Sobre este particular, el presidente Trump escribió más temprano en la red Truth Social y aseguró “muchos de los 15 puntos ya han sido acordados” y que “estamos conversando y seguiremos haciéndolo con Irán sobre el alivio de aranceles y sanciones”, precisó.

De acuerdo con el mandatario, Irán “ha experimentado lo que resultará ser un cambio de régimen sumamente productivo” y como parte del trabajo entre ambos países “no habrá enriquecimiento de uranio”, y EEUU e Irán retirarán “polvo nuclear (bombarderos B-2) que se encuentra enterrado”.

Este martes, antes de que se venciera el plazo dado por EEUU a Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz o enviaría una fuerza destructiva sin límites al país árabe, el republicano anunció que accedió a suspender el bombardeo tras conversar con el Primer Ministro y el Jefe del Ejército de Pakistán.

“Sujeto a que la República Islámica de Irán acceda a la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, accedo a suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un periodo de dos semanas. ¡Este será un alto el fuego bilateral!”, aseguró el mandatario estadounidense.

En el encuentro con los medios de comunicación de este miércoles, la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca aseguró que el presidente Donald Trump promueve la paz en el mundo y busca asegurar los intereses de EEUU. También rindió homenaje a los 13 militares caídos en la Operación en Irán.