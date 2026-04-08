Trump anuncia aranceles del 50% contra quien arme a Irán en plena tregua de dos semanas

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El presidente estadounidense Donald Trump intensificó este miércoles su estrategia de presión máxima sobre Irán a través de Truth Social, anunciando sanciones económicas contundentes al mismo tiempo que avanza el acuerdo de cese al fuego temporal alcanzado con Teherán.

"A cualquier país que suministre armas militares a Irán se le impondrá de inmediato un arancel del 50 % sobre todos y cada uno de los productos que venda a los Estados Unidos de América; esta medida entra en vigor de inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones!, escribió el mandatario.

En un segundo mensaje publicado esta mañana, Trump se refirió al futuro político y nuclear de Irán: “Los Estados Unidos trabajarán estrechamente con Irán, el cual hemos determinado que ha atravesado lo que será un muy productivo Cambio de Régimen. No habrá enriquecimiento de Uranio, y los Estados Unidos, trabajando con Irán, desenterrarán y removerán todo el ‘Polvo’ Nuclear profundamente enterrado (Bombarderos B-2)”.

Estas declaraciones se producen mientras entra en vigor el acuerdo de cese al fuego por dos semanas anunciado por Trump la noche del martes, apenas dos horas antes de que expirara su ultimátum para atacar infraestructuras iraníes.

El pacto, mediado por Pakistán, suspende los bombardeos estadounidenses e israelíes a cambio de que Irán permita la reapertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz, la vital arteria por la que circula alrededor del 20% del petróleo mundial.

Según Trump, el alto el fuego temporal se justifica porque Estados Unidos ya cumplió y superó sus objetivos militares y porque las partes están “muy avanzadas” en un acuerdo definitivo de paz a largo plazo en el Medio Oriente. El mandatario señaló que la propuesta iraní de diez puntos —base para un acuerdo duradero— será objeto de intensas negociaciones durante las próximas dos semanas.

En el centro de las conversaciones está la reapertura permanente y sin restricciones del Estrecho de Ormuz, que Irán había bloqueado durante semanas y que ahora acepta abrir bajo gestión militar iraní durante el período de tregua, permitiendo el libre tránsito de buques y el alivio del tráfico acumulado, con posible ayuda estadounidense.

Otro eje fundamental es la desnuclearización completa de Irán, con el compromiso de poner fin definitivo al enriquecimiento de uranio y la extracción física de todo el material nuclear enterrado en profundidad, tarea en la que Trump aseguró que Washington colaborará directamente con las nuevas autoridades iraníes.

Trump ha expresado optimismo al señalar que este período permitirá “finalizar y consumar” el acuerdo de paz, y ha llegado a hablar de un posible “Siglo de Oro” para el Medio Oriente, similar al auge económico que, según él, vive actualmente Estados Unidos.

Irán, por su parte, ha presentado el cese al fuego como una victoria y aceptó iniciar negociaciones formales en Islamabad a partir del viernes.