Pakistán pide a Trump una prórroga de dos semanas y exhorta a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, solicitó formalmente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una prórroga de dos semanas en el ultimátum impuesto a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Sharif aseguró que los contactos diplomáticos para una salida pacífica avanzan con "señales alentadoras" y tienen el potencial de alcanzar resultados sustantivos en el corto plazo.

Como parte de esta propuesta, Pakistán instó a las autoridades en Teherán a reabrir la vía marítima durante este periodo como un gesto de buena voluntad, mientras que pidió a todas las partes un cese total de hostilidades para permitir que la diplomacia logre una terminación conclusiva de la guerra.

El clima de mediación se vio sacudido hoy por las declaraciones de Donald Trump, quien elevó la retórica a niveles sin precedentes. El mandatario estadounidense advirtió que, de no cumplirse sus exigencias, Irán enfrentará una respuesta militar de tal magnitud que podría significar la "desaparición de una civilización".

Trump enfatizó que su paciencia se ha agotado y que el poderío de EE. UU. se desatará por completo si el estrecho no queda libre de amenazas antes del plazo fijado para las 8:00 PM, hora del este de este martes.

La respuesta de Irán no se hizo esperar al reiterar que cualquier agresión estadounidense será respondida con una fuerza "devastadora" y mantuvo su posición de condicionar la reapertura total de Ormuz al levantamiento definitivo de las sanciones económicas y al fin de la presencia militar extranjera en el Golfo.

Esta escalada ocurre en el día 39 de una crisis que mantiene en vilo al mercado energético global, con el precio del petróleo alcanzando máximos históricos mientras la comunidad internacional observa con temor el vencimiento de las últimas horas del ultimátum de Washington.