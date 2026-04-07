Trump firma orden ejecutiva para salvar el deporte colegial 

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva para proteger el sistema deportivo universitario, que constituye la base del poderoso movimiento olímpico estadounidense.

La proclama de Trump, titulada Acción Nacional Urgente para Salvar el Deporte Universitario, llega en un momento de caos legal y presiones financieras que amenazan a los programas deportivos, lo que ha provocado múltiples llamados de atletas e instituciones de todo el país para que se ponga un alto a situaciones que amenazan el futuro de muchas disciplinas colegiales.

La Orden Ejecutiva protege los deportes universitarios mediante el uso de la autoridad federal para respaldar la aplicación de normas claras, coherentes y justas en materia de elegibilidad, transferencias y compensaciones, al tiempo que promueve un reparto sostenible de los ingresos y mayores protecciones para los estudiantes-atletas.

La disposición incluye tres elementos clave:

En primer lugar, limita a cinco años el período de elegibilidad de los deportistas-estudiantes.

Además, establece un único traslado libre, sin necesidad de cumplir un año de inactividad.

Asimismo, decreta que ningún jugador podrá reincorporarse al sistema deportivo universitario, tras haber pasado por el ámbito profesional.



Las reacciones a la Orden Ejecutiva no se hicieron esperar, tanto de líderes universitarios y políticos, hasta entrenadores y deportistas.

Charlie Baker, presidente de la Asociación Nacional Atlética Colegial (NCAA), aplaudió la decisión de Trump, que incluye la cobertura médica garantizada, los servicios de salud mental y la protección de las becas.

“Esta medida representa un avance significativo, y valoramos el interés y la atención que la Administración ha prestado a estos asuntos. No obstante, la estabilización del deporte universitario en beneficio de los estudiantes deportistas exige aún una solución legislativa federal de carácter permanente y bipartidista; por ello, esperamos seguir trabajando codo con codo con la Administración y el Congreso para promulgar una legislación específica que cuente con el respaldo de los líderes estudiantiles deportistas de las tres divisiones”, señaló.

El senador republicano de Alabama, Tommy Tuberville, exjugador de football universitario, ya había presentado ante el Congreso un proyecto de ley para arreglar los problemas del deporte colegial.

“Me alegra ver que el presidente Trump toma medidas para arreglar el defectuoso portal de transferencias que está arruinando los deportes universitarios. La semana pasada presenté la Ley de Estudiantes Deportistas. Mi proyecto de ley haría permanente la Orden Ejecutiva. Los deportistas universitarios deberían tener derecho a cinco años consecutivos para jugar cinco temporadas y a una transferencia libre. Espero con interés que mi proyecto de ley sea sometido a votación pronto”, dijo el senador.

La exnadadora Riley Gaines, presentadora del Riley Gaines Show y activista en contra de la participación de atletas trans en los deportes femeninos, no escondió su alegría con la disposición presidencial. “El presidente Trump acaba de firmar una Orden Ejecutiva destinada a poner freno al caos en torno a los derechos de imagen y nombre (NIL). Se acabó lo de tener estudiantes de primer año que llevan siete años en la universidad. ¡Una noticia fantástica!”, dijo.

Por su parte, el legendario entrenador de football de la Universidad de Alabama, Nick Saban, manifestó: “La orden ejecutiva emitida por el presidente Trump constituye un paso fundamental hacia el restablecimiento de la estabilidad en el deporte universitario. Agradezco al presidente su liderazgo en este asunto tan importante, ya que garantizar la salud a largo plazo del deporte universitario debería ser de interés para todos los estadounidenses”.

La Directora Ejecutiva del Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos (USOPC), Sarah Hirshland, también elogió el esfuerzo de Trump por arreglar el sistema deportivo universitario.

“La orden ejecutiva del presidente Trump envía una señal importante sobre el valor de preservar y promover la inversión en los deportes olímpicos universitarios, tanto femeninos como masculinos, en los Estados Unidos. Con el fin de preservar las oportunidades para la próxima generación de atletas en la gran diversidad de deportes universitarios —cuyas experiencias atléticas en la universidad ayudan a formar a futuros líderes en el ámbito académico, empresarial, científico y más allá—, debemos asegurar una inversión sostenida y significativa en los deportes olímpicos universitarios”, dijo Hirshland.

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, quien jugó béisbol a nivel colegial, aplaudió la orden del mandatario.

“Es estupendo ver al @POTUS tomar medidas para establecer una visión de reforma de los deportes universitarios. Todos los puntos de la Orden Ejecutiva son muy acertados. Ahora, el Congreso debe dar un paso al frente y codificar estas reformas”, escribió DeSantis en la red social X.

Sus colegas Brian Kemp y Jeff Landry, de Georgia y Louisiana, respectivamente, también se sumaron a la ronda de aplausos.

“Gracias, @POTUS, por tomar medidas para garantizar la continua integridad y santidad de los deportes universitarios”, dijo Kemp en la misma red social.

“Gracias, presidente @realDonaldTrump, por firmar una Orden Ejecutiva para arreglar el sistema de deportes universitarios, que está roto. El Congreso cuenta ahora con un excelente marco de referencia para aprobar esta legislación necesaria. ¡Cuanto más rápido actúen, más rápido podremos salvar los deportes universitarios!”, se pronunció, por su parte, Landry.

El senador cubanoamericano Ted Cruz, republicano por Texas, también celebró la orden ejecutiva de Trump.

“Los deportes universitarios son un desastre. El presidente ha esbozado una visión positiva para poner fin a este caos y hace un llamamiento al Congreso para que actúe con rapidez y resuelva este problema de una vez por todas. Hay mucho en juego. Seguiré negociando un acuerdo bipartidista que podamos presentar con orgullo en el despacho del @POTUS, un acuerdo que aporte estabilidad, restablezca el equilibrio competitivo y preserve las oportunidades de becas para las mujeres y para los deportes que no generan ingresos”, afirmó.

La medida entrará en vigor el 1 de agosto próximo.