Trump advierte que “toda una civilización morirá esta noche” si Irán no acepta acuerdo

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“Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”, sentenció el mandatario, quien aclaró que, aunque no desea este desenlace, la respuesta final se conocerá en las próximas horas. Trump aseguró que “47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente terminarán”.

En la misma publicación, Trump hizo referencia a un posible cambio de régimen total en Irán, "cambio de régimen completo y total”, donde “mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas prevalezcan”, y concluyó con un mensaje dirigido al pueblo iraní: “¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!".

Mientras la retórica sube de tono, Estados Unidos atacó este martes la isla de Kharg, el principal centro de exportaciones petroleras de Irán. La operación neutralizó búnkeres militares, sistemas de defensa aérea y bases navales, logrando un impacto estratégico sin precedentes.



Kharg es vital para la economía de Irán, ya que por allí transita cerca del 90% de su crudo. Aunque los ataques de hoy golpearon más de 90 objetivos, se evitaron las terminales petroleras, repitiendo la estrategia de precisión militar ya vista el pasado 13 de marzo.



El presidente ha fijado este martes a las 8:00 p.m., hora del este de EEUU, como el plazo final e innegociable para que el régimen acepte un acuerdo de paz y reabra el Estrecho de Ormuz al tráfico internacional. De no cumplirse, la amenaza es total: la destrucción de toda la infraestructura crítica, incluyendo plantas de energía y puentes.

Desde el inicio del conflicto, Irán ha mantenido un control asfixiante sobre el Estrecho de Ormuz, permitiendo el paso únicamente a buques considerados “amistosos” o neutrales tras el pago de tarifas que alcanzan los 2 millones de dólares por embarcación.