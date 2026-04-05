EEUU detiene a sobrina del general iraní Qassam Soleimani 

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La sobrina y la sobrina nieta del fallecido general de división Qasem Soleimani, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, fueron arrestadas por agentes federales luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, les revocara su estatus de residentes permanentes legales, informó el Departamento de Estado en un comunicado.

Hamida Soleimani Afshar, sobrina de Soleimani, muerto en una incursión estadounidense en Irak en el 2020, y la hija de esta, vivían en Los Angeles, donde fueron detenidas, después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, pusiera fin a su situación de residencia legal.

Afshar es señalada como una firme partidaria de la República Islámica, a pesar de llevar un estilo de vida totalmente opuesto a los preceptos del régimen teocrático de los ayatolás.

La sobrina de Soleimani, de 25 años, ha sido acusada de difundir propaganda a favor del régimen iraní durante su estancia en Estados Unidos, según el comunicado del Departamento de Estado.

La mujer celebró ataques contra soldados e instalaciones militares norteamericanas en Medio Oriente, elogió al Líder Supremo de Irán, describió a Estados Unidos como el Gran Satán y expresó su apoyo a la Guardia Revolucionaria, clasificada como organización terrorista.

El Departamento de Estado señaló que a principios de mes, Rubio también había cancelado el estatus legal de Fatemeh Ardeshir Larijani, hija del ex secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní Ali Larijani, y de su esposo, Seyed Kalantar Motamedi.

Ambos ya fueron deportados y se les ha prohibido entrar en territorio estadounidense en el futuro.