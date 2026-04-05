Trump anuncia exitoso rescate de militar estadounidense en Irán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre el rescate de un miembro de la tripulación de un caza F-15E "de las profundidades de las montañas de Irán".

“Hemos rescatado al miembro de la tripulación y oficial de un F-15 —gravemente herido y verdaderamente valiente”, afirmó Trump.

El militar, identificado como "un coronel muy respetado", había sido intensamente buscado por fuerzas iraníes. “El ejército iraní lo buscaba intensamente, y se estaba acercando”, agregó.

Trump destacó que la operación se llevó a cabo en condiciones extremadamente peligrosas. “Este tipo de incursión rara vez se intenta debido al peligro que conlleva para el personal y el equipo. ¡Simplemente no suele ocurrir!”, dijo.

Según explicó, se realizaron dos misiones de rescate: una primera en la que fue recuperado el piloto, y una segunda para evacuar al oficial que permanecía desaparecido.

“La segunda incursión tuvo lugar tras la primera, en la que rescatamos al piloto a plena luz del día —algo también inusual—, permaneciendo siete horas sobre el espacio aéreo de Irán”, sostuvo el presidente y elogió a las fuerzas involucradas. “¡Una demostración asombrosa de valentía y talento por parte de todos!”, añadió.

El incidente se produjo después de que Irán derribara el viernes el avión de combate estadounidense en su territorio, en lo que sería el primer caso de este tipo desde el inicio de la actual escalada en Medio Oriente a finales de febrero. Uno de los dos tripulantes había sido recuperado poco después, mientras que el segundo permaneció desaparecido hasta el operativo anunciado el domingo.

“¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense!”, subrayó Trump.

El presidente informó que ofrecerá una rueda de prensa el lunes en la Casa Blanca junto a mandos militares para dar más detalles sobre la operación.

El anuncio se produce mientras continúa la tensión entre Washington y Teherán por el control del estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte global de petróleo. El ultimátum de 48 horas fijado por Trump para que Irán reabra el paso marítimo entró en su segundo día.