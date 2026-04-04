Trump da ultimátum a Irán; arrestan en EEUU a familiares de sanguinario general iraní

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El presidente Donald Trump recordó este sábado que había dado al régimen de Irán 10 días para resolver la situación del Estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20 por ciento del crudo mundial, o se atendría a las consecuencias.

“¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para cerrar un acuerdo o abrir el Estrecho de Ormuz? El tiempo se está agotando: quedan 48 horas antes de que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!”, escribió en Truth Social.

Esta semana, en un discurso desde la Casa Blanca, el mandatario aseguró que la Operación Furia Épica cumple sus objetivos: destruir la armada, eliminar su capacidad misilística y asegurarse de que no tengan armas nucleares.

Sin embargo, la situación del Estrecho de Ormuz es una asignatura pendiente de la Casa Blanca, que ha insistido en el apoyo de aliados y de países con intereses en el crudo que pasa por esa vía marítima, amenazada por los iraníes.

En una publicación anterior, el presidente Trump se lamentó por la actitud asumida por naciones europeas y asiáticas, dependientes del petróleo árabe y que han preferido no sumarse a la contienda o a asistir a EEUU en el Estrecho.

“A esos países que no pueden conseguir combustible para aviones por culpa del Estrecho de Ormuz (…) les tengo una sugerencia: primero, compren a EEUU; y segundo, ármense de valor, vayan al Estrecho y ¡tómenlo!”, escribió.

A bordo del Air Force One, el republicano había hecho referencia a un “gesto” de los iraníes, que habían permitido el paso de varios buques petroleros a través del Estrecho la semana pasada, “como señal de respeto a EEUU”, dijo.

Arrestan y revocan residencia a familiares del general iraní Soleimani

Agentes federales arrestaron este viernes a Hamideh Soleimani Afshar y su hija, sobrina y sobrina nieta, respectivamente, del fallecido Qasem Soleimani, mayor general del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Tras la revocación del estatus de Residentes Permanentes por el secretario de Estado Marco Rubio, Soleimani Afshar y su hija se encuentran ahora bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con una nota del Departamento de Estado, Soleimani Afshar es una partidaria declarada del régimen de Irán y en redes sociales expresaba “su apoyo inquebrantable al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”.

“Promovió la propaganda iraní, celebró los ataques contra soldados y bases militares estadounidenses en Oriente Medio, elogió al nuevo Líder Supremo de Irán y tildó a los Estados Unidos de Gran Satán”, agrega la nota de prensa.

La oficina del Portavoz asegura que Afshar Soleimani “disfrutaba de un estilo de vida lujoso en Los Ángeles, tal como lo atestiguan sus frecuentes publicaciones en su cuenta de Instagram, recientemente eliminada”.

A inicios de este mes, trascendió que el secretario de Estado Marco Rubio también revocó su estatus legal en EEUU a allegados de Ali Larijani, exsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

Se trata de su hija Fatemeh Ardeshir-Larijani y su esposo Seyed Kalantar Motamedi, quienes en el momento de la medida no se encuentran en el país, pero de inmediato les fue prohibida su entrada.

“La Administración Trump no permitirá que nuestro país se convierta en un refugio para ciudadanos extranjeros que apoyan a regímenes terroristas antiamericanos”, escribió en X el secretario Rubio al compartir la decisión.