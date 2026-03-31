EEUU no estará más para aliados que no se involucraron en Irán, advierte Trump

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump aseguró este martes que EEUU no estará más para ayudar a los aliados que “no estuvieron para nosotros” en la operación militar en Irán, en particular en la protección del Estrecho de Ormuz, y ahora se les dificulta acceder a los combustibles que pasan por esa vía marítima.

“Todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones debido al estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la ‘decapitación’ de Irán, tengo una sugerencia para ustedes”, escribió el mandatario en un post en Truth Social que compartió en X la Casa Blanca.

“Primero, compren a EEUU, tenemos de sobra. Y segundo, desarrollen algo de valentía tardía, vayan al Estrecho y simplemente tómenlo”, sentenció el republicano, quien advirtió que deben aprender a luchar solos, pues “EEUU ya no estará ahí para ayudarlos, así como ustedes no estuvieron para nosotros”.

Al referirse al avance de las acciones militares conjuntas de EEUU e Israel en contra del régimen de los Ayatolás, Trump aseguró que “Irán ha sido, esencialmente, diezmado. La parte difícil ya está hecha” y sugirió a quienes tienen intereses en el Estrecho que “¡vayan por su propio petróleo!”

El Estrecho de Ormuz tiene gran importancia para la navegación comercial y por allí transita cerca del 20 por ciento del combustible mundial, fundamentalmente a Europa y Asia. Tras los ataques de EEUU a Irán, el régimen ha amenazado a buques, lo que ha paralizado el tráfico marítimo.

No es primera vez que el presidente Trump critica la inacción o acción tardía de muchos aliados, sobre todo europeos, y de otras naciones asiáticas con intereses en el Estrecho de Ormuz, que no se han sumado a las acciones de protección de los buques petroleros o en la seguridad de las aguas.

Sin embargo, las posturas de los principales aliados europeos no han variado mucho. El primer ministro británico Keir Starmer ha rechazado sumarse directamente a la ofensiva, dijo que su país “no se dejará arrastrar a una guerra más amplia” y que trabaja en un plan “viable” para reabrir el Estrecho.

Entretanto, el canciller alemán Friedrich Merz aseguró que “Washington no nos ha consultado” y que habría “desaconsejado seguir este curso de acción tal como se ha llevado a cabo”. Mientras, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseveró que “no somos parte del conflicto”.

Este fin de semana, a bordo del Air Force One, el presidente Trump había hecho mención a un “gesto” reciente de Irán, que permitió el paso por el Estrecho de Ormuz de “grandes barcos petroleros” como “señal de respeto hacia Estados Unidos”, aseguró.

Entretanto, el secretario de Estado Marco Rubio alertaba, también el fin de semana, sobre las intenciones de Irán de controlar el Estrecho de Ormuz de manera permanente, mediante un sistema de peajes o permisos para que los petroleros transiten por esta vía marítima internacional.

A principios de marzo, el Presidente había advertido, también en Truth Social, que EEUU respondería con fuerza si Irán intentaba bloquear el Estrecho. “Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por EEUU veinte veces más fuerte de lo que ha sido hasta ahora”.