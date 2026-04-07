Trump suspende bombardeos a Irán por dos semanas y anuncia avances en acuerdo de paz

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordó el martes un alto al fuego y la suspensión de los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas.

La decisión, precisó, se produjo tras las conversaciones con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, quien le instó a retrasar cualquier acción militar estadounidense adicional mientras ambas partes continuaban negociando.

"Con base en las conversaciones mantenidas con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir, de Pakistán —en las cuales solicitaron que yo detuviera la fuerza destructiva que se enviaba esta noche hacia Irán—, y sujeto a que la República Islámica de Irán acceda a la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas", escribió el presidenten.

"¡Este será un ALTO EL FUEGO bilateral! La razón para proceder de este modo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y nos encontramos en una etapa muy avanzada hacia un acuerdo definitivo concerniente a una PAZ a largo plazo con Irán, así como la PAZ en Oriente Medio", agregó.

Trump aclaró que EEUU ha recibido una propuesta de 10 puntos por parte de Irán "y consideramos que constituye una base viable sobre la cual negociar".

"Se ha llegado a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán respecto a casi todos los diversos puntos de contención del pasado; no obstante, un período de dos semanas permitirá finalizar y consumar dicho Acuerdo. En nombre de los Estados Unidos de América —en mi calidad de Presidente— y representando asimismo a los países de Oriente Medio, es un honor ver que este problema de larga data se encuentra próximo a su resolución", concluyó.

Este martes se vencía un plazo extendido de 10 días de EEUU a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz.

Trump había amenazado con reducir sus centrales eléctricas e infraestructuras a la “Edad de piedra” si no cedían a las demandas de EEUU.

Hace poco más de un mes, fuerzas militares conjuntas de Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar de gran alcance contra el régimen de los Ayatolás en Irán.

El lunes el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que hasta el momento habían atacado más de 13.000 objetivos en Irán desde el inicio de la operación Furia Épica.

En un informe oficial, el organismo militar señaló que las acciones han estado dirigidas contra “centros de mando y control, instalaciones de inteligencia y capacidades clave del aparato militar iraní”, incluyendo estructuras vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).