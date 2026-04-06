Trump afirma que Irán puede ser derrotado en una sola noche: "Esa noche podría ser mañana"

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El presidente Donald Trump aseguró que Irán “podría ser sometido en una noche, pudiera ser mañana”, durante una conferencia de prensa este lunes en la Casa Blanca donde celebró el salvamento de dos pilotos de combate en “una de las operaciones más complejas de búsqueda y rescate jamás intentada”.

Este martes se vence un plazo extendido de 10 días a Irán para sentarse a la mesa de negociaciones y desbloquear el estrecho de Ormuz, bajo la advertencia directa de Trump de ver sus centrales eléctricas e infraestructuras reducidas a la “Edad de piedra” si no ceden a las demandas de EEUU.

Al referirse al operativo que salvó la vida de dos combatientes estadounidenses, cuyo avión fue derribado y al eyectarse cayeron tras las líneas enemigas iraníes, Trump ofreció los detalles de la misión militar que movilizó decenas de efectivos castrenses para rescatarlos.

“En nuestras fuerzas armadas ningún estadounidense se queda atrás”, aseguró. “Ambos lograron escapar del avión, había que tomar una decisión. Le di órdenes a nuestras fuerzas armadas de hacer lo que fuera necesario para recuperar a nuestros combatientes. Fue una decisión riesgosa, porque pudo haber resultado en un centenar de muertes”.

El presidente estadounidense detalló que para salvar al piloto se movilizaron 21 aviones en el espacio aéreo hostil. “Algunos operando a baja altura, les dispararon. A esa altura se es vulnerable al fuego de rifles, una operación a plena luz del día, enfrentando fuego intenso. Tenemos un helicóptero que recibió numerosos disparos”, dijo.

Trump agregó que “los tripulantes de esas aeronaves corrieron un riesgo para salvar a su compañero. Lograron ubicar al piloto, fue sacado de territorio enemigo, en medio de fuego intenso. Fue increíble”, acotó.

Acerca del militar rescatado, aseveró que “estaba muy herido y se había quedado atrapado donde opera la Guardia Revolucionaria Islámica”. Afirmó que las autoridades del régimen estaban ofreciendo incentivos a las comunidades en el área para encontrarlos.

De acuerdo con el presidente Trump, el piloto cumplió estrictamente con su entrenamiento militar y se alejó rápidamente del lugar de caída, escaló montañas y lugares agrestes y se curó sus heridas, hasta que fue ubicado usando equipos sofisticados. “Ese equipo le salvó la vida”, precisó.

Para el rescate del segundo oficial, se involucraron 155 aeronaves, incluyendo 4 bombarderos, 64 cazas, 48 aviones cisternas y 13 unidades de rescate. “Habían miles de personas buscándolo”, como parte de una distracción creada para confundir a las fuerzas militares y de inteligencia del régimen.

Trump destacó que el oficial logró evitar ser capturado durante casi 48 horas. “Es bastante tiempo para alguien que está herido”, aseveró. En este caso, Trump se refirió a que hizo falta un plan de contingencia, por la agresividad del terreno arenoso, pero que finalmente fue un éxito rotundo.



En sus palabras a la prensa acreditada en la Casa Blanca, Trump recordó el operativo militar que capturó y extrajo al dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en Venezuela, el pasado 3 de enero, para llevarlos ante la justicia en una Corte federal de la ciudad de Nueva York.



“Entramos a un masivo complejo militar con miles de soldados, en cuestión de minutos. Él [Maduro] estaba refugiándose tras paredes y puertas de acero, y en cuestión de minutos ya había sido capturado. Tenemos gente muy talentosa y llegado el momento movemos cielo y tierra”, ponderó.



Al abundar sobre la actual situación en Venezuela, el presidente de EEUU aseveró que es muy popular en el país sudamericano. “Tenemos buenas relaciones con quienes están a cargo ahora. Estamos colaborando. Ya hay más de 100 millones de barriles de petróleo en refinación en Houston”, precisó.



“Muchas personas me han dicho que si me postulara para la presidencia de Venezuela ganaría. Pudiera ir, aprender español rápidamente, y aspirar a la presidencia. Pero ahora estamos felices con la presidenta que tienen ahora”, dijo para referirse a Delcy Rodríguez.



Sobre la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, el presidente Trump recordó cuando le dijo que él “se merecía el Premio Nobel de la Paz” que a ella le fue otorgado en 2025. “Es una mujer excepcional, realmente es una persona grandiosa”, comentó.



Sobre Irán, el presidente Trump agradeció a todas las fuerzas involucradas en esta “operación histórica” y se mostró sorprendido por el estado en el cual quedaron algunos equipos militares que participaron en la misión, entre ellos los helicópteros. “Dios cuidó de nosotros”, aseguró.



Entre los implicados en la misión, el mandatario destacó el trabajo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), cuya misión era localizar a los soldados en territorio enemigo. “Teníamos la probabilidad de encontrar una aguja en un pajar, pero la CIA fue increíble”, acotó.



Sobre este particular, John Lee Ratcliffe, director de la CIA, destacó las tareas en conjunto de la comunidad de inteligencia y el Departamento de Guerra, en las más recientes incursiones de EEUU, tanto en Irán como en Venezuela o en la lucha contra los cárteles de la droga en el hemisferio.



Sin ofrecer detalles específicos que no pueden ser revelados, el funcionario de la Administración Trump afirmó que se usaron recursos humanos y tecnologías que nadie en el mundo posee. “Fue como buscar un grano de arena en medio de un desierto y fue una carrera contra el tiempo”, dijo.



Por su parte, el secretario de Guerra Pete Hegseth agradeció la cooperación de la CIA y resaltó la fortaleza de las fuerzas armadas estadounidenses. “Hoy en día los iraníes se sienten humillados, fueron operaciones de alto riesgo en su territorio, y ellos aún se preguntan cómo pudimos hacerlo”, reflexionó.



El secretario Hegseth reveló el contenido del primer mensaje que envió el aviador tras encender su transpondedor de emergencia: “Dios es bueno”. El militar fue derribado el Viernes Santo, se escondió el sábado y fue localizado el domingo. “Salió de Irán en la mañana de Resurrección”, agregó.



Entretanto, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, afirmó que estas operaciones de rescate son “un recordatorio a nuestros enemigos, de la capacidad y disposición de nuestras fuerzas conjuntas. EEUU va a recuperar a sus guerreros en cualquier lugar del mundo, bajo cualquier condición”, dijo.



Hace poco más de un mes, fuerzas militares conjuntas de Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar de gran alcance contra el régimen de los Ayatolás en Irán, con tres objetivos: destruir su capacidad misilística, eliminar su flota naval y asegurarse de que nunca tengan armas nucleares.