"No habrá nada igual": Trump lanza advertencia a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió a Irán este domingo que si no se reabre el estrecho de Ormuz, "el martes será el día de la central eléctrica y el día del puente; todo en un mismo día".

"¡No habrá nada igual! ¡Abran ese maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno; ya verán!", agregó en un mensaje publicado en Truth Social.

El presidente había dado a Irán un plazo de cinco días, que posteriormente se extendió por otros diez, para sentarse a la mesa de negociaciones y desbloquear el estrecho de Ormuz, o de lo contrario sus centrales eléctricas e infraestructuras serían destruidas.

La situación en el Estrecho de Ormuz sigue siendo crítica mientras Irán mantiene un control selectivo sobre el paso de buques, lo que ha provocado un fuerte aumento en los precios globales del combustible.