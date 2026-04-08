Irán dice que reabrirá estrecho de Ormuz

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El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araqchi, afirmó que su país está dispuesto a suspender sus operaciones militares defensivas, en una propuesta que incluye además la apertura temporal del estrecho de Ormuz bajo ciertas condiciones.

En un mensaje emitido en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Araqchi declaró: “Si cesan los ataques contra la República Islámica de Irán, nuestras poderosas fuerzas armadas también detendrán sus operaciones defensivas”.

El comunicado añade que Teherán permitirá el tránsito seguro por el estratégico estrecho de Ormuz. “Durante un período de dos semanas, será posible el tránsito seguro a través del estrecho de Ormuz en coordinación con las fuerzas armadas de Irán”.

El canciller también indicó que las conversaciones se enmarcan en intercambios recientes con Washington, tras una solicitud estadounidense para negociar.

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump informó la suspensión de los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas.

"¡Este será un ALTO EL FUEGO bilateral! La razón para proceder de este modo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y nos encontramos en una etapa muy avanzada hacia un acuerdo definitivo concerniente a una PAZ a largo plazo con Irán, así como la PAZ en Oriente Medio", dijo.

Trump dijo además que el alto al fuego de dos semanas estaba sujeto a que Irán abriera el estrecho de Ormuz.