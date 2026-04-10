Trump advierte a Irán: Está haciendo un trabajo pésimo

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevas advertencias a Irán por informes que indican que Teherán está cobrando un peaje a los petroleros para acceder al estrecho de Ormuz.

“Irán está haciendo un trabajo pésimo, incluso deshonroso, según algunos, al permitir que el petróleo pase por el estrecho de Ormuz. ¡Ese no es el acuerdo que tenemos!”, escribió en Truth Social.

En un mensaje anterior Trump había dicho: “Hay informes de que Irán está cobrando tasas a los petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz. ¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que paren ya!”.

El estrecho de Ormuz es un paso clave por donde transita una parte significativa del petróleo mundial, por lo que cualquier interrupción o restricción en su uso genera preocupación en los mercados internacionales.

El jueves Trump aseguró que EEUU mantendría una fuerte presencia militar en torno a Irán hasta conseguir un acuerdo nuclear real y verificable.

“Todos los buques, aeronaves y personal militar de EEUU, con munición adicional, armamento y todo lo que sea apropiado y necesario para la persecución letal y la destrucción de un enemigo ya sustancialmente degradado, permanecerán en su lugar, en y alrededor de Irán, hasta que se cumpla plenamente el acuerdo real alcanzado. Si por alguna razón no se cumple, lo cual es muy poco probable, entonces ‘empieza el tiroteo’, más grande, mejor y más fuerte de lo que nadie ha visto jamás”, apuntó.

“Mientras tanto, nuestro gran Ejército se está cargando y descansando, mirando hacia adelante, de hecho, a su próxima conquista. ¡América está de vuelta!”, agregó.

Estados Unidos e Irán anunciaron el martes un alto el fuego de dos semanas.

"Con base en las conversaciones mantenidas con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir, de Pakistán —en las cuales solicitaron que yo detuviera la fuerza destructiva que se enviaba esta noche hacia Irán—, y sujeto a que la República Islámica de Irán acceda a la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas", escribió el presidente.