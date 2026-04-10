Trump al régimen iraní: La única razón por la que siguen vivos es gracias a las negociaciones

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que el régimen iraní utiliza el control que ejerce sobre el Estrecho de Ormuz como una herramienta de extorsión internacional, la cual, advirtió, no será permanente.

“Los iraníes no parecen darse cuenta de que no tienen cartas, que no sea de una extorsión a corto plazo al mundo mediante el uso de las vías navegables internacionales”, escribió el mandatario en la red social Truth.

Para el republicano, que había prometido ataques sin precedentes antes del anuncio de un alto el fuego de dos semanas, “¡la única razón por la que siguen con vida hoy es para negociar!”, afirmó al referirse a Irán.

Antes de abordar la tarde de este viernes el Air Force One, el presidente comentó sobre las conversaciones que tendrán lugar mañana en Pakistán, lideradas por la parte estadounidense por el vicepresidente JD Vance.

“Vamos a averiguar qué está pasando. Están militarmente derrotados. Han hablado durante 47 años con otros presidentes y nosotros no vamos a hablar mucho” dijo Trump, quien además aseguró que no permitirá peajes en el Estrecho.

Entretanto, medios estatales en Irán informaron que Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, ha llegado a Pakistán para negociaciones relacionadas con un alto el fuego con Estados Unidos e Israel.

La agencia de noticias Fars, afiliada a la Guardia Revolucionaria, indicó en un informe que este grupo está compuesto por comités de seguridad, políticos, militares, económicos y jurídicos.

Esta semana vencía el plazo otorgado por la Casa Blanca al régimen iraní para que abriera el Estrecho de Ormuz —por donde transita el 20 % del petróleo mundial—. Horas antes de cumplirse la fecha, la Administración Trump anunció un alto el fuego bilateral de dos semanas, tras conversaciones sostenidas con el primer ministro y el jefe del Ejército de Pakistán.

“Sujeto a que la República Islámica de Irán acceda a la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, accedo a suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un periodo de dos semanas”, señaló el anuncio.

Sin embargo, reportes de prensa indican que el tránsito por esta vía marítima es limitado, debido al temor de los buques petroleros a sufrir incidentes que inhabiliten las embarcaciones y provoquen la pérdida de sus cargas.

El régimen iraní sostiene que el Estrecho de Ormuz está abierto, pero recomienda que los barcos coordinen con las fuerzas navales del país para conocer la ubicación de las minas, informó El Financiero.