Trump ordena bloqueo de todos los buques que intenten entrar o salir de Irán

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Estados Unidos inició este lunes un bloqueo a lo largo de toda la costa de Irán, incluyendo sus puertos y terminales petroleras, tras el anuncio del presidente Donald Trump de que impondría un bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz, tras el fracaso de las negociaciones con Teherán en Islamabad.



En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que la Armada estadounidense comenzaría a bloquear a todos los buques "que entren o salgan de puertos iraníes, el 13 de abril, a las 10:00 a. m. (hora del este)".

Trump advirtió que "si alguno de estos barcos se acerca a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO inmediatamente, utilizando el mismo sistema de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar".

El Comando Central de EEUU (CENTCOM) informó que el bloqueo se aplicará a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes, tanto los del Golfo Pérsico como los del Golfo de Omán.

"Las fuerzas del CENTCOM no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el Estrecho de Ormuz con destino a puertos no iraníes o procedentes de ellos", precisa la nota oficial.

El Comando Central de EEUU añadió que se proporcionaría información adicional a los marineros comerciales mediante un aviso formal antes del inicio del bloqueo.

"Se recomienda a todos los marineros que estén atentos a las transmisiones de Avisos a los Navegantes y que se comuniquen con las fuerzas navales estadounidenses a través del canal 16 (de puente a puente) cuando operen en el Golfo de Omán y en las aproximaciones al Estrecho de Ormuz", señaló.

En un primer post, el domingo, Trump aseguró que Estados Unidos interceptaría en aguas internacionales a cualquier embarcación que hubiese pagado un peaje a Irán para transitar por esa vía marítima, una práctica que calificó como "extorsión mundial".

Añadió que las fuerzas estadounidenses comenzarían a destruir las minas que Irán ha colocado en el Estrecho de Ormuz, y advirtió que cualquier ataque iraní contra buques estadounidenses o embarcaciones civiles tendrá una respuesta militar.



El anuncio se produjo horas después de que concluyeran sin acuerdo las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en la capital paquistaní, centradas principalmente en el programa nuclear iraní. El presidente estadounidense sostuvo que, aunque hubo avances en varios puntos, no se logró consenso en el tema nuclear, al que calificó como el único verdaderamente decisivo.