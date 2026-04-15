EEUU no aliviará sanciones al petróleo de Rusia e Irán

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, descartó este miércoles que se alivien las sanciones al petróleo de Rusia e Irán, para que lo suministren a sus aliados, como sucedió con la excepción otorgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a petroleros que navegaban antes del 12 de marzo pasado.

A principios de marzo, la OFAC emitió las Licencias Generales 133 y 134 que autorizaban la venta, entrega o descarga de crudo ruso que ya había sido cargado en buques antes del 5 de marzo (LG-133) y del 12 de marzo (LG-134).

“No vamos a renovar la licencia general sobre el petróleo ruso”, dijo.

El secretario Bessent participó hoy en la habitual conferencia de prensa de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, donde aseguró, además, que las sanciones económicas sobre el régimen iraní “sí están funcionando” y también afirmó que tampoco se renovará la licencia general sobre el petróleo iraní.

Entretanto, la secretaria de prensa Karoline Leavitt negó que haya una extensión del alto al fuego bilateral entre EEUU e Irán, que entró en vigor el pasado 8 de abril durante dos semanas, para dar paso a conversaciones en Pakistán, lideradas en el lado estadounidense por el vicepresidente JD Vance.

En su contacto con los medios, la secretaria de prensa Leavitt aseguró que tras una primera ronda de diálogos, que tienen al Gobierno paquistaní como mediador, las negociaciones continúan, si bien aún no hay fecha para el próximo encuentro, que tendría lugar nuevamente en Islamabad.

Cuestionada sobre la operatividad del Estrecho de Ormuz, donde la Administración Trump concentra sus esfuerzos, la portavoz presidencial hizo énfasis en que el bloqueo naval solo es para los buques que se dirijan o salgan desde los puertos y terminales iraníes y que no hay una fecha para su culminación.