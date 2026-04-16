Trump anuncia alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano

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El presidente Donald Trump anunció este jueves un alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano. La medida, que entrará en vigor a las 5:00 p.m. hora del Este, fue calificada por el mandatario como un paso crucial para la estabilidad de Oriente Medio.

A través de Truth Social, Trump afirmó haber mantenido “excelentes conversaciones” con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente libanés Joseph Aoun, y que ambos líderes acordaron la tregua temporal.

Según explicó, el acuerdo es resultado de intensos esfuerzos diplomáticos, incluyendo las primeras conversaciones directas entre representantes de ambas naciones en décadas, y anunció la formación de un equipo de alto nivel liderado por el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el general Dan Caine (presidente del Estado Mayor Conjunto) para trabajar “las 24 horas del día” en lograr una paz duradera.

Además, Trump manifestó su intención de invitar a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca para las primeras conversaciones serias y significativas entre Israel y Líbano desde 1983.

El senador Rick Scott celebró el anuncio de un alto al fuego de 10 días entre Israel y el Líbano, destacando la labor del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio para alcanzar la paz regional y contrarrestar la amenaza de Irán.

"¡Es genial tener finalmente a un presidente que cree en la paz a través de la FORTALEZA y que está enfocado en HACER las cosas para proteger al pueblo estadounidense!", escribió.

El anuncio se produce en medio del conflicto que se intensificó en marzo de 2026, cuando Hezbollah —el grupo chiita respaldado por Irán— lanzó ataques contra Israel en respuesta a la escalada de la guerra entre EEUU e Irán (incluido el asesinato del líder supremo iraní Ali Khamenei), provocando una fuerte ofensiva israelí con bombardeos masivos y operaciones terrestres en el sur de Líbano, Beirut y el valle de la Bekaa.