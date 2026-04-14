Secretario Rubio: “Empezamos a crear el marco para una paz duradera entre Israel y el Líbano”

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Como parte de un “proceso” y no una cuestión de “seis horas” definió el secretario de Estado Marco Rubio a las conversaciones que hoy iniciaron entre Israel y el Líbano, con Estados Unidos como mediador, para lograr una paz duradera, “mucho más allá de un alto al fuego”, dijo el funcionario.

En declaraciones a los medios luego del primer encuentro entre las partes en Washington, DC, el jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que es una oportunidad histórica. “Entendemos que trabajamos frente a décadas de historia y complejidades que nos han conducido a este momento único”, dijo.

“Se trata de poner fin de manera permanente a 20 o 30 años de influencia de Hezbolá en esta parte del mundo, y no solo al daño que ha infligido a Israel, sino también al daño que ha infligido al pueblo libanés”, afirmó Rubio, quien precisó que los libaneses también han sido víctimas de Hezbolá e Irán.

Es la primera vez desde 1993 que delegaciones de Israel y el Líbano tienen conversaciones diplomáticas directas para poner fin a un conflicto que no involucra directamente al Estado de Israel con el Gobierno libanés, sino busca terminar los ataques que desde el Líbano lanza Hezbolá contra los hebreos.

De acuerdo con el secretario Rubio, con el diálogo que empezó este martes se busca también que “el pueblo del Líbano pueda tener el tipo de futuro que merece, y que el pueblo de Israel pueda vivir sin el temor de ser alcanzado por ataques con cohetes lanzados por un grupo terrorista afín a Irán”.

A través de un comunicado, EEUU felicitó “a ambos países por este hito histórico” y expresó “su apoyo a la continuación de las conversaciones, así como a los planes del Gobierno del Líbano para restablecer el monopolio de la fuerza y poner fin a la influencia abrumadora de Irán”.

De acuerdo con Thomas Pigott, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, “Israel expresó su apoyo al desarme de todos los grupos terroristas no estatales y al desmantelamiento de toda la infraestructura terrorista en el Líbano, y manifestó su compromiso de trabajar con el Gobierno del Líbano”.

Entretanto, “el Líbano reafirmó la urgente necesidad de la plena implementación del anuncio de cese de hostilidades de noviembre de 2024, subrayando los principios de integridad territorial y plena soberanía estatal, al tiempo que hizo un llamamiento a un alto el fuego”, aseguró Pigott.

Surgido en 1982, Hezbolá se ha convertido en un satélite del régimen de los Ayatolás en Irán y no solo tiene representación en el Parlamento libanés sino que sus milicias operan en el país y controlan partes de Beirut, la capital, y del sur del país, funcionando como “un Estado dentro de otro Estado”.

Desde 1997, el Departamento de Estado la incluyó en su lista de “Organizaciones Terroristas Extranjeras” por estar involucrada en ataques contra civiles y objetivos israelíes, su participación en atentados internacionales y por actuar como “proxy” de Irán en la región.

Para Hezbolá, Israel es su declarado enemigo número uno en el mundo, por lo que lleva décadas de ataques a posiciones judías desde territorio libanés, lo que ha creado un ambiente de tensión entre los judíos y el Estado libanés, que ha sido incapaz de controlar las acciones terroristas del grupo chiita.

Pero de acuerdo con el secretario Rubio, la negociación iniciada hoy abre una esperanza de “desarrollar una paz permanente y duradera, para que el pueblo de Israel pueda vivir en paz y el pueblo del Líbano pueda disfrutar no solo de la paz, sino también de la prosperidad y la seguridad que merecen”, destacó.

También estuvieron presentes el embajador Mike Waltz, representante de EEUU ante la ONU, el consejero Michael Needham, el embajador de EEUU en el Líbano, Michel Issa; así como el embajador de Israel en EEUU, Yechiel Leiter, y la embajadora del Líbano en EEUU, Nada Hamadeh Moawad.