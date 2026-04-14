Rubio llama a reflexionar sobre las lecciones perdurables del Holocausto

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El secretario de Estado Marco Rubio envió un mensaje de homenaje y reflexión en ocasión de la conmemoración este martes, 14 de abril, de los Días Nacionales en EEUU en memoria de las víctimas del Holocausto.

“Jeanette y yo nos unimos a las comunidades judías y a personas de todos los credos para reflexionar sobre las lecciones perdurables del Holocausto”, dijo Rubio en un comunicado publicado por el Departamento de Estado.

“Recordamos a los seis millones de judíos y a los millones de personas más asesinadas por los nazis y sus colaboradores, y rendimos homenaje al valor y la humanidad que mantuvieron incluso ante una crueldad inimaginable”, agregó.

Desde 1979, el Congreso aprobó la celebración de los Días de Recordación del Holocausto, que se celebran cada año a través de actos conmemorativos, coincidiendo con la fecha judía del Yom HaShoah, el 14 de abril este 2026.

En el mandato del Legislativo, también se contempló la creación del Museo Conmemorativo del Holocausto, “responsable de conmemorar los Días del Recuerdo, y de fomentar y patrocinar las observancias correspondientes”.

En Estados Unidos viven alrededor de seis millones de judíos, quienes a través de los años se han convertido en una de las más importantes comunidades en la nación, en el ámbito político y económico.

El país se convirtió en refugio para muchas familias que lograron escapar del Holocausto, una generación que da paso a otra nueva, “con la responsabilidad de preservar sus historias y defender los hechos históricos”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense.

Rubio llamó a enfrentar a quienes niegan y distorsionan el Holocausto. “Debemos luchar por la justicia y la reparación, y asegurarnos de que la verdad del Holocausto se enseñe a todas las generaciones”, apuntó.

“Debemos asegurarnos de que la razón por la que pronunciamos las palabras ‘nunca más’ quede grabada en la memoria histórica. Rindamos homenaje a las víctimas, a los supervivientes y a los liberadores”, finalizó.

El Holocausto fue el exterminio de unos seis millones de judíos europeos, junto con millones de otras víctimas, llevado a cabo por el régimen nazi de Adolfo Hitler entre 1933 y 1945.

A través de leyes discriminatorias, ghettos, campos de concentración y centros de exterminio como Auschwitz-Birkenau, el Estado nazi implementó una política de persecución racial y genocidio sin precedentes.

El Holocausto se considera uno de los crímenes más atroces de la historia moderna y un recordatorio permanente de las consecuencias del odio, el antisemitismo y el totalitarismo.

El congresista republicano por la Florida, Carlos Giménez, recordó la fecha en un post en sus redes sociales.

"En #YomHaShoah, recordamos a los seis millones de personas asesinadas por el despreciable régimen nazi y sus agentes durante el Holocausto. Rendimos homenaje a los sobrevivientes, cuyo valor nos inspira. Tengo el honor de representar a muchos y mantengo mi compromiso con la promesa de #NuncaMás", escribió el representante federal.