Trump prohíbe bombardeos israelíes mientras Irán reabre el estrecho de Ormuz

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que Estados Unidos ha prohibido a Israel continuar con sus bombardeos sobre el Líbano y que Washington actuará de forma independiente para resolver la situación con Hezbolá.

Según la publicación de Trump en Truth Social, Estados Unidos se quedará con “todo el ‘polvo nuclear’ creado por nuestros grandes bombarderos B-2”, sin que medie ningún pago al régimen iraní.





Asimismo, el mandatario enfatizó que “este acuerdo no está sujeto al Líbano de ninguna manera”, pero aclaró que Washington trabajará por separado con ese país. En cuanto a las operaciones israelíes, el mandatario fue tajante: “Israel no bombardeará más el Líbano. Tienen prohibido hacerlo por orden de Estados Unidos”. El mensaje culmina con su característica frase: “¡Basta ya! ¡América Primero!”.

La publicación de Trump se produce luego de que Irán declarara que el estrecho de Ormuz se mantendrá “totalmente abierto” al paso de todos los buques comerciales durante el periodo restante del alto el fuego con Estados Unidos.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, anunció en su cuenta de X que, “en consonancia con el alto el fuego en el Líbano”, el estrecho queda completamente abierto siguiendo las rutas coordinadas por las autoridades portuarias iraníes. Trump celebró rápidamente la noticia afirmando que el estrecho “está completamente abierto y listo para los negocios”.

Sin embargo, el presidente estadounidense matizó que el bloqueo naval a Irán seguirá plenamente vigente hasta que se complete al 100% el acuerdo con Teherán.



“Este proceso debería avanzar muy rápidamente, porque la mayoría de los puntos ya han sido negociados”, afirmó Trump, añadiendo que espera cerrar el acuerdo en poco tiempo.

En publicaciones posteriores difundidas, Trump agregó se comprometió a no cerrar nunca más el Estrecho de Ormuz.

“Irán ha acordado nunca más cerrar el Estrecho de Ormuz. Ya no será utilizado como un arma contra el mundo”, señalo.

Además, destacó la colaboración en la limpieza de minas navales:“Irán, con la ayuda de Estados Unidos, ha limpiado o está en proceso de limpiar todas las minas marinas. ¡Gracias! Presidente DJT”.

El primer mandatario también agradeció públicamente a Pakistán y a su primer ministro y mariscal de campo, a quienes calificó como “dos personas fantásticas”, por su rol en las negociaciones.

La reapertura temporal del estrecho —por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial— ha generado un alivio inmediato en los mercados con una caída en los precios del crudo.