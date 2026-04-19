Trump anuncia negociaciones en Pakistán y advierte a Irán que acepte el trato

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán de haber abierto fuego en el Estrecho de Ormuz, lo que calificó como “una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego”, al tiempo que anunció el reinicio de las negociaciones en Pakistán.



En un post publicado este domingo en Truth Social, Trump afirmó que muchos de los disparos iban dirigidos a un barco francés y a un carguero del Reino Unido.“Eso no estuvo bien, ¿verdad?”, cuestionó el presidente de EEUU.



Trump aseguró que sus representantes se dirigen a Islamabad, Pakistán, donde, dijo, llegarán “mañana por la noche para negociar”.

También criticó el anuncio de Irán sobre el cierre del Estrecho de Ormuz, al señalar que “es extraño, porque nuestro bloqueo ya lo había cerrado”. En ese sentido, afirmó que Teherán estaría perjudicándose a sí mismo, ya que “son ellos los que pierden con el paso cerrado: ¡500 millones de dólares al día!”, mientras que, según dijo, “Estados Unidos no pierde nada”.



El presidente estadounidense sostuvo que, debido a esta situación, “muchos barcos se dirigen ahora mismo a Estados Unidos, a Texas, Luisiana y Alaska, para cargar mercancías”, y afirmó que esto ocurre gracias a la “cortesía de la Guardia Revolucionaria Islámica, ¡siempre queriendo hacerse los duros!”.

Trump declaró, además, que Estados Unidos está ofreciendo “un TRATO muy justo y razonable” y expresó su esperanza de que Irán lo acepte. Advirtió que, de no hacerlo, “Estados Unidos destruirá todas y cada una de las centrales eléctricas y todos y cada uno de los puentes de Irán”, y agregó: “¡SE ACABÓ LA AMABLE ACCIÓN!”.



El mandatario afirmó que Irán sería “derrotado rápidamente” y “con facilidad”, y sostuvo que, si el acuerdo no es aceptado, “será un honor para mí hacer lo que se deba hacer, lo que otros presidentes debieron haber hecho con Irán durante los últimos 47 años”.

Trump concluyó su mensaje con la frase: “¡ES HORA DE TERMINAR LA MÁQUINA DE MATAR DE IRÁN!”.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo el domingo que el vicepresidente JD Vance, el enviado especial del presidente Trump Steve Witkoff Y Jared Kushner viajarían a Islamabad para las conversaciones con Irán.

El viernes, Trump dijo a periodistas en Arizona que el bloqueo naval impuesto a Irán se levantará solo cuando Washington alcance un acuerdo al 100 por ciento con Teherán. Las autoridades iraníes, por su parte, reimpusieron el cierre del Estrecho de Ormuz el sábado, limitando el paso de navíos por el estratégico enclave comercial.