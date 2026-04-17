Trump dice que el bloqueo naval contra Irán terminará cuando se firme un acuerdo

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que el bloqueo naval impuesto a la República Islámica de Irán se levantará una vez que Washington alcance un acuerdo con Teherán, en medio de negociaciones en curso que continuarán durante el fin de semana.

"Irán acaba de anunciar que el estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio, pero el bloqueo naval se mantendrá vigente hasta que nuestra transacción se complete al 100%", dijo.

"EEUU recibirá todo el "polvo nuclear" generado por nuestros magníficos bombarderos B2. No habrá intercambio de dinero de ningún tipo y, lo más importante, se ha acordado que Irán NUNCA tendrá un arma nuclear", agregó.

Durante declaraciones a la prensa en Arizona, el mandatario sostuvo que las conversaciones han mostrado avances y se mostró optimista sobre su desenlace. “Nos espera un gran día. Ya veremos qué pasa al final, pero probablemente todo saldrá bien”, dijo.

Han sido “conversaciones muy productivas” y “debemos esperar y ver”, indicó el presidente e insistió en que las diferencias, “tenemos que resolverlas, pero no creo que haya muchas diferencias significativas”.

Más temprano el viernes, Trump informó que había prohibido a Israel continuar con sus bombardeos sobre el Líbano y que Washington actuaría de forma independiente para resolver la situación con Hezbolá.

Según la publicación en Truth Social, Estados Unidos se quedará con “todo el ‘polvo nuclear’ creado por nuestros grandes bombarderos B-2”, sin que medie ningún pago al régimen iraní.

Hoy también las autoridades iraníes anunciaron que el estrecho de Ormuz permanecería abierto al tránsito comercial durante el actual alto el fuego.