Trump cuestionado sobre posible acción militar en Cuba y esto fue lo que respondió... (VIDEO)

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El presidente Donald Trump evitó el viernes confirmar o desmentir los reportes sobre preparativos del Pentágono en vista a posibles operaciones militares en Cuba, un tema que acaparó titulares en la prensa estadounidense tras un artículo publicado en USA Today el 15 de abril.

Una periodista que viajaba en el Air Force One, en ruta hacia la Base Conjunta Andrews, en Maryland, Estados Unidos, le preguntó: “Ha habido reportes de que el Pentágono está preparando una acción militar en Cuba. ¿Son ciertos esos reportes? ¿Cuba es la siguiente?”.

A lo que Trump respondió: “Bueno, depende de lo que entiendas por ‘acción militar’”.

El artículo del USA Today cita a dos funcionarios familiarizados con el tema que hablaron sobre la planificación militar para una posible operación liderada por el Pentágono en Cuba y de varias directivas para preparar contingencias.

“Planificamos una variedad de contingencias y permanecemos preparados para ejecutar las órdenes del presidente, según se indique”, respondió el Departamento de Guerra a esa publicación.

En el intercambio con la prensa en el avión, al insistir la reportera, si lo planeado para Cuba se parecería a lo ocurrido en Venezuela o Irán, el mandatario reiteró: “Realmente depende de lo que entiendas por ‘acción militar’, como diría Bill Clinton. ¿Entiendes eso?”

También el viernes, el presidente de Estados Unidos asistió a un evento del Turning Point USA en Phoenix, Arizona, en el que señaló que Estados Unidos podría incursionar en la isla para liberar al pueblo del régimen.

"Muy pronto esta gran fuerza hará realidad un día que llevamos setenta años esperando, se llama un nuevo amanecer para Cuba. Vamos a ayudarles con Cuba", dijo.

Ese mismo día, fuentes del gobierno estadounidense confirmaron a Martí Noticias que funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos sostuvieron reuniones en La Habana con representantes del régimen cubano, incluido Raúl Guillermo Rodríguez Castro —nieto de Raúl Castro—, como había reportado antes el medio Axios.