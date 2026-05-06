Congresistas cubanoamericanos respaldan postura de Trump y Rubio sobre Cuba

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Congresistas cubanoamericanos reaccionaron este martes a las recientes declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, y del presidente Donald Trump sobre Cuba, reiterando su respaldo a la línea dura de Washington hacia la isla.

Rubio afirmó que el modelo económico cubano “no funciona” y calificó a sus gobernantes de “incompetentes”, al tiempo que negó que exista un “bloqueo petrolero” y atribuyó la crisis a la pérdida del suministro subsidiado de crudo desde Venezuela.

Tras esas declaraciones, la congresista María Elvira Salazar expresó su apoyo al jefe de la diplomacia estadounidense. “De Miami al escenario mundial, el secretario Rubio hoy lidera una nueva era para América Latina y mantiene viva la esperanza de una Cuba libre”, dijo.

"Durante décadas, la dictadura cubana culpó al ‘bloqueo’ mientras sobrevivía del petróleo venezolano. Ahora se les acabó el dinero y también el cuento. Como orgullosa representante de una de las comunidades cubanas más grandes de Estados Unidos, apoyo al secretario Rubio y al presidente Trump en la lucha por la libertad y la democracia en Cuba”, agregó.

Por su parte, el congresista Carlos Giménez elogió la actuación de Rubio. "Es uno de los estadistas más elocuentes, articulados e increíblemente capaces de nuestro tiempo. El presidente Trump hizo una excelente elección al elegirlo”, señaló.

“La situación en Cuba nos tiene a todos en Miami en vilo. El presidente Trump y el secretario Marco Rubio están cambiando la historia tal como la conocemos”, dijo.

En declaraciones en video, Gimémenz sostuvo que “Cuba no puede seguir como una amenaza a Estados Unidos y como una dictadura. El pueblo cubano merece democracia y libertad”.

Las reacciones se producen después de que Trump reiterara la posibilidad de adoptar medidas más contundentes hacia Cuba.