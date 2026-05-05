Trump dice que tiene una obligación con Cuba: "Es un país devastado"

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El presidente de Donald Trump reiteró el lunes su amenaza de desplegar un portaaviones estadounidense frente a las costas de Cuba.

En una entrevista telefónica con Salem News Channel, Trump respondió a la pregunta de si haría en Cuba lo mismo que en Venezuela.

“No hablo mucho sobre Cuba, más allá de decir que, quizá, después de terminar con Irán, se podría hacer algo después, uno tras otro”, señaló.

"Detendremos al portaaviones Abraham Lincoln; es el portaaviones más magnífico que he visto jamás. Detendremos al Abraham Lincoln a un par de cientos de yardas de la costa", dijo el presidente que describió a la isla como un "país devastado".

El presidente aseguró además que para él "sería un honor liberarlo" y mencionó el apoyo que ha recibido de la comunidad cubanoamericana. "Obtuve el 94% del voto cubano en Estados Unidos. Y sabe, francamente, tengo la obligación de hacer algo".

"Lo que le hicieron a los cubanos, lo que le hicieron a las familias de las personas que viven en los Estados Unidos, es impensable. En ese sentido, se parece mucho a Irán", aseguró.

Las declaraciones se producen días después de comentarios similares realizados durante un discurso en Florida, donde Trump comentó que Washington podría “tomar el control” de la isla “casi de inmediato”.

“Cuba tiene problemas. Primero solucionaremos uno. Me gusta terminar el trabajo”, dijo.