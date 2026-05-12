Preguntan a Trump si Díaz-Canel tiene los días contados: Esto fue lo que respondió

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El periodista colombiano Juan Camilo Merlano preguntó al presidente Donald Trump este martes si el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel tenía los días contados.

“No les está yendo bien. A Cuba no le está yendo bien, es una nación fallida y vamos a estar hablando sobre Cuba en el momento correcto”, respondió el presidente .

Trump habló con la prensa poco antes de para partir rumbo a China, en la primera visita de Estado de un mandatario estadounidense desde 2017.

Más temprano, el presidente había publicado un mensaje en Truth Social hablando de la isla.

Cuba "está pidiendo ayuda" y adelantó la disposición de su gobierno a "hablar" con La Habana, aunque no ofreció detalles sobre el tipo de conversaciones o el alcance de esa posible ayuda.



"Ningún republicano me ha hablado jamás de Cuba, un país fracasado que solo va en una dirección: ¡hacia abajo! Cuba está pidiendo ayuda, ¡y vamos a hablar!", escribió.

La semana pasada, Trump Trump describió a Cuba como un país "completamente devastado" y añadió que "sería un honor liberarlo". Además, amenazó con desplegar portaaviones frente a las costas de la isla.