Ola de protestas sacude a Cuba (VIDEO+FOTOS)

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Durante la noche del 13 de mayo de 2026 se registraron protestas antigubernamentales en Cuba, particularmente en La Habana, en medio de una aguda crisis energética que ha dejado a amplias zonas del país con apagones prolongados.



Residentes de Playa, Diez de Octubre, San Miguel del Padrón, La Lisa y Guanabacoa aseguraron a nuestra redacción que las manifestaciones ocurrieron como respuesta al grave deterioro de las condiciones de vida de los cubanos.



Las agencias internacionales acreditadas en la isla reportaron que cientos de residentes salieron a las calles en varios barrios de la capital para manifestar su descontento, realizando cacerolazos, bloqueando vías y coreando consignas para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico.

Estas manifestaciones, en su mayoría pacíficas, surgieron tras jornadas en las que muchas comunidades permanecieron sin electricidad durante más de 20 horas diarias, afectando seriamente la conservación de alimentos, la salud y la vida cotidiana de la población.



Las protestas también se extendieron a otros puntos del país, con reportes de cacerolazos en ciudades como Santiago de Cuba. En provincias como Cienfuegos, la electricidad ha estado interrumpida por más de tres días.



En algunos casos, los manifestantes colocaron obstáculos en las calles o encendieron pequeños focos de basura, mientras exigían “luz” y soluciones inmediatas a la crisis.

De acuerdo con las autoridades, el detonante directo de la situación es el colapso del sistema eléctrico nacional, que se encuentra en estado crítico tras agotarse las reservas de diésel y fuel oil, lo que ha agravado los apagones en los últimos días. Sin embargo, numerosos ciudadanos han dado cuenta del hartazgo ante la ineficacia del régimen para resolver una crisis energética que se extiende desde la pandemia de COVID-19.



Las protestas de las últimas horas han sido una de las mayores jornadas registradas en la isla desde que se intensificó la actual crisis energética a inicios de 2026, reflejando un creciente nivel de tensión social ante la escasez de combustible, alimentos y otros insumos básicos.