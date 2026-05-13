Protestas en La Habana por apagones de casi 48 horas con cacerolazos y consignas contra Díaz-Canel

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Residentes de diversos barrios de La Habana protestaron durante la noche del martes con cacerolazos y gritos de "abajo Díaz-Canel" y "queremos electricidad".

Testimonios recogidos por Martí Noticias indican que las manifestaciones estallaron tras casi 48 horas de apagón en zonas como el reparto Bahía, en La Habana del Este.

La activista Yamilka Lafita dijo que en el reparto Bahía "estaba la gente saliendo con los calderos gritando consignas: abajo Díaz-Canel, fuera la tiranía, tenemos hambre, queremos electricidad".

Lafita añadió que llevan casi 48 horas sin luz "porque lo poco que ponen son 2 horas que no alcanza". Además, denunció que debido al alto voltaje se han roto equipos eléctricos en varios hogares.

En otros barrios de la capital, como Marianao, se difundieron videos de residentes quemando basura donde se escuchaban también toques de calderos. En Toyo, municipio Diez de Octubre, se registró la quema de escombros y el cierre de calles.

El activista Orlando Ramírez contó que los vecinos se manifestaron pasada las nueve de la noche: "Le dieron candela a algunas cosas por ahí, vecinos protestando, las cazuelas sonando, en Calzada de Diez de Octubre y Tamarindo".

Según su testimonio, el servicio fue restablecido poco después del cacerolazo: "Casualmente 20 minutos después pusieron el fluido eléctrico. La quitaron a las 2:53 de la mañana pero la volvieron a poner a las 3:00".

En la segunda noche de protestas por apagones extensos, se reportaron cacerolazos en el municipio capitalino de Regla, según publicaciones en redes sociales. En el municipio Arroyo Naranjo, perfiles en Facebook informaron sobre la aparición de pintadas con frases como "Patria y Vida" e insultos dirigidos a Miguel Díaz-Canel.

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) pronosticó para el martes un déficit superior al 60% de la capacidad necesaria. Para este miércoles, la situación se mantiene crítica: la disponibilidad bajará a 1.230 megawatts, dejando al 63% de la demanda nacional sin satisfacer.