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Protestas en La Habana por apagones de casi 48 horas con cacerolazos y consignas contra Díaz-Canel

Protestas y cierre de calles con quema de escombros en Luyanó, La Habana
Protestas y cierre de calles con quema de escombros en Luyanó, La Habana

Sumario

  • Residentes de varios barrios de La Habana protestaron la noche del martes con cacerolazos y consignas contra Miguel Díaz-Canel, exigiendo electricidad tras casi 48 horas de apagón.
  • Las manifestaciones incluyeron quema de basura y escombros, cierre de calles y pintadas con mensajes opositores en zonas como Bahía, Guiteras, Marianao, Toyo, Regla y Arroyo Naranjo.
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Residentes de diversos barrios de La Habana protestaron durante la noche del martes con cacerolazos y gritos de "abajo Díaz-Canel" y "queremos electricidad".

Testimonios recogidos por Martí Noticias indican que las manifestaciones estallaron tras casi 48 horas de apagón en zonas como el reparto Bahía, en La Habana del Este.

La activista Yamilka Lafita dijo que en el reparto Bahía "estaba la gente saliendo con los calderos gritando consignas: abajo Díaz-Canel, fuera la tiranía, tenemos hambre, queremos electricidad".

Lafita añadió que llevan casi 48 horas sin luz "porque lo poco que ponen son 2 horas que no alcanza". Además, denunció que debido al alto voltaje se han roto equipos eléctricos en varios hogares.

Apagones de 48 horas desatan protestas en La Habana
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Apagones de 48 horas desatan protestas en La Habana
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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En otros barrios de la capital, como Marianao, se difundieron videos de residentes quemando basura donde se escuchaban también toques de calderos. En Toyo, municipio Diez de Octubre, se registró la quema de escombros y el cierre de calles.

El activista Orlando Ramírez contó que los vecinos se manifestaron pasada las nueve de la noche: "Le dieron candela a algunas cosas por ahí, vecinos protestando, las cazuelas sonando, en Calzada de Diez de Octubre y Tamarindo".

Según su testimonio, el servicio fue restablecido poco después del cacerolazo: "Casualmente 20 minutos después pusieron el fluido eléctrico. La quitaron a las 2:53 de la mañana pero la volvieron a poner a las 3:00".

En la segunda noche de protestas por apagones extensos, se reportaron cacerolazos en el municipio capitalino de Regla, según publicaciones en redes sociales. En el municipio Arroyo Naranjo, perfiles en Facebook informaron sobre la aparición de pintadas con frases como "Patria y Vida" e insultos dirigidos a Miguel Díaz-Canel.

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) pronosticó para el martes un déficit superior al 60% de la capacidad necesaria. Para este miércoles, la situación se mantiene crítica: la disponibilidad bajará a 1.230 megawatts, dejando al 63% de la demanda nacional sin satisfacer.

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    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

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