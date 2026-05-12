"Tras las rejas, llorando...", así quedó Jonathan Muir tras visita de sus padres en prisión de Canaleta

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Los padres del adolescente cubano Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, lo visitaron este 11 de mayo en la prisión provincial Canaleta, en Ciego de Ávila, y encontraron al menor “muy débil” y afectado emocionalmente, según declaraciones ofrecidas a Martí Noticias por el pastor evangélico y director del Instituto Patmos, Mario Félix Lleonart.

“Elier me escribió diciendo: ‘Nuestro hijo no está bien, se siente muy débil y no lo están medicando’”, relató Lleonart, en referencia al mensaje enviado por el padre del menor, el pastor evangélico Elier Muir, tras concluir la visita reglamentaria.

Según explicó, la despedida fue especialmente dolorosa para la familia.

“Al despedirse, Elier lo vio parado detrás de unas rejas, llorando y con una expresión muy triste. Me dijo: ‘Hoy salí muy triste, me rompe el corazón’”, afirmó el líder religioso exiliado en los Estados Unidos.

Lleonart denunció además que, a casi dos meses de la detención, las autoridades no han entregado a la familia ningún documento oficial que certifique el encarcelamiento del adolescente.

“Es muy triste que no exista un solo documento que pruebe oficialmente que Jonathan está preso, mientras el régimen insiste internacionalmente en que en Cuba no hay presos políticos ni de conciencia”, señaló.

Jonathan fue arrestado después de las protestas del 13 de marzo en Morón, desencadenadas por apagones de más de 26 horas y la escasez de alimentos. Las autoridades cubanas lo acusan de “sabotaje”, uno de los cargos más severos utilizados por el régimen contra manifestantes y opositores.

El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas cubanos dentro y fuera de la isla.

La organización Freedom House ha señalado reiteradamente que Cuba continúa siendo uno de los países con mayores restricciones a las libertades civiles y políticas en el hemisferio occidental, citando detenciones arbitrarias, represión contra manifestantes y persecución de activistas y periodistas independientes.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha pedido públicamente la liberación de Jonathan David Muir Burgos. Funcionarios estadounidenses han denunciado el encarcelamiento del menor como parte de la represión ejercida por el régimen cubano contra quienes protestan pacíficamente por la crisis económica y los apagones en la isla.