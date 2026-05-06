"El despiadado régimen de Castro no respeta la vida": Díaz-Balart exige liberación de presos políticos

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El congresista Mario Díaz-Balart exigió esta semana la liberación de un adolescente de 16 años encarcelado en Cuba tras las protestas del 13 de marzo en Morón, provincia de Ciego de Ávila.

"El despiadado régimen de Castro no respeta la vida, la dignidad ni los derechos humanos. Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, lleva más de un mes injustamente encarcelado", escribió en X el republicano.

"Su salud es delicada y requiere atención médica inmediata y adecuada. Si le ocurre algo, el régimen de Castro será responsable. Debe ser liberado de inmediato y regresar con sus padres. ¡No cejaremos en nuestra lucha por su libertad!", agregó.

Muir Burgos fue arrestado tras las manifestaciones populares en su ciudad, motivadas por prolongados apagones y escasez de alimentos. Según el testimonio de su familia, enfrenta cargos de “sabotaje”, una figura legal que conlleva severas penas en la isla.

Díaz-Balart realizó otra publicación en sus redes exigiendo la liberación de los más de mil prisioneros que cumplen condenas políticas en las cárceles cubanas.

"Desde Estados Unidos, exigimos la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, incluyendo a un joven de 16 años, Jonathan David Muir Burgos, así como a Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Osorbo, Saylí Navarro, Félix Navarro y Yosvany Rosell García Caso, y de los casi 1.000 más que permanecen injustamente tras las rejas", comentó.



"¡No dejaremos de exigir su libertad!", agregó.