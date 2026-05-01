Congresistas piden libertad para adolescente cubano preso tras las protestas en Morón

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Legisladores estadounidenses condenaron el trato al adolescente detenido en Cuba, luego de que una plataforma oficialista difundiera imágenes del joven tocando el piano dentro de una prisión de máxima seguridad.

La representante republicana María Elvira Salazar afirmó que el caso refleja el deterioro del sistema en la isla. “El régimen cubano puede intentar venderle al mundo la historia que quiera, pero sabemos perfectamente cuál es: un sistema fallido, que se derrumba bajo su propio peso, ahora arremete con violencia”, señaló.

Salazar denunció que las autoridades “arrestan a quienes hablan, a quienes protestan, a quienes rezan”, y subrayó que “incluso Jonathan Muir, de 16 años, está tras las rejas desde el 16 de marzo”.

La congresista apuntó que el uso de la fuerza contra menores evidencia debilidad institucional. “Cuando un régimen usa su poder contra los niños y contra la fe, no es fortaleza, es desesperación, y los regímenes desesperados no perduran”, agregó.

Por su parte, el congresista Mario Díaz-Balart calificó de “cruel” la situación del adolescente, identificado como Jonathan David Muir Burgos. “El régimen en Cuba continúa mostrando su crueldad al obligar al joven preso político […] a tocar el piano mientras permanece injustamente detenido”, declaró. Añadió que el hecho constituye “un abuso y una violación flagrante de sus derechos humanos” y exigió “su liberación inmediata e incondicional”.

Las declaraciones se producen tras la publicación de imágenes del menor en la prisión de Canaleta, en la provincia de Ciego de Ávila. Activistas han interpretado el material como un intento de presión psicológica. Yunier Suárez, subdirector de represión del Centro de Denuncias Defensa CD, dijo que se trata de “un mensaje claro de burla y de chantaje emocional a la familia”, al utilizar la imagen de un adolescente detenido para enviar un mensaje público.

El padre del joven, el pastor Elier Muir, denunció además el deterioro físico de su hijo durante la detención. Según sus declaraciones, el adolescente “está desnutrido, cada día baja más y más”.

Muir Burgos fue arrestado tras participar en protestas el 13 de marzo en Morón, motivadas por prolongados apagones y escasez de alimentos, y enfrenta cargos de “sabotaje”, una figura legal que conlleva severas penas en Cuba.