El exilio cubano se congrega en Miami "por una Cuba libre" (VIDEO)

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El exilio cubano se reunió la noche del domingo en el anfiteatro del Bayfront Park, en el centro de Miami, para participar en la manifestación "Unidos por una Cuba libre", una jornada de oración, activismo y unidad en apoyo a la liberación de la isla.

El evento, organizado por un Comité de Apoyo y Convocatoria junto a la Asamblea de la Resistencia Cubana, congregó a líderes del exilio, activistas, religiosos, artistas y miembros de la comunidad cubana, en lo que describieron como una petición colectiva por la libertad de Cuba.

Durante la manifestación se combinaron momentos de oración con intervenciones políticas, expresiones culturales y mensajes de denuncia sobre la situación en la isla.

El secretario ejecutivo de la Asamblea de la Resistencia, Orlando Gutiérrez-Boronat, dijo a Martí Noticias que el encuentro tuvo como objetivo respaldar un “cambio real” en Cuba, que incluya la salida del poder del Partido Comunista y de la familia Castro. También subrayó el carácter espiritual de la convocatoria y la intención de acompañar, desde el exilio, a quienes dentro de la isla oran y reclaman cambios.

Entre los participantes estuvieron activistas como Silvia Iriondo y Rosa María Payá, así como el influencer Alex Otaola, líderes religiosos y representantes de distintas organizaciones del exilio.



En declaraciones a Radio Martí, que transmitió en vivo el evento, Payá recordó a prisioneros políticos como el líder opositor Félix Navarro y su hija Saylí Navarro, encarcelados en Matanzas tras su participacipación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, y el adolescente de 16 años Jonathan Muir, entre tantos otros. "Hoy aquí estamos rezando para que esa libertad termine de llegar" a Cuba, afirmó la líder de Cuba Decide.

La programación incluyó presentaciones musicales de Kamankola, Raudel Escuadrón y Amaury Gutiérrez, que acompañaron los espacios de reflexión y denuncia.

El evento se replicó de manera simultánea en iglesias dentro de Cuba y en otros países de latinoamérica con presencia de la diáspora cubana, como Uruguay, Costa Rica, República Dominicana, Chile y México.

La manifestación forma parte de una serie de movilizaciones impulsadas por el agravamiento de la crisis económica y social que atraviesa la isla, señalaron los organizadores.