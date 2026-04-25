Crece la represión en Cuba: el Tribunal Supremo Popular amenaza a quienes no defiendan “la patria socialista”

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La represión en Cuba muestra un nuevo repunte en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país, mientras el régimen recurre al Artículo 4 de la Constitución de 2019 para justificar acciones contra ciudadanos y activistas.

El luchador de artes marciales mixtas Javier Martín Gutiérrez, conocido como el “Spiderman cubano”, denunció días antes de su detención este viernes que agentes de la Seguridad del Estado habían visitado a su madre. Tras varias horas sin información oficial sobre su paradero, su familia confirmó que se encuentra recluido en Villa Marista, en La Habana, sede del aparato represivo cubano.

Su madre, Lourdes Gutiérrez, denunció presuntos abusos durante el arresto. “Lo único que pedí es que a mi hijo no le pusieran una mano encima, y según tengo entendido, le dieron tremenda entrada de golpes”, afirmó, advirtiendo sobre las consecuencias de estos hechos.

El caso se suma a otras detenciones recientes, entre ellas la del adolescente de 16 años Jonathan David Muir Burgos, quien permanece en la prisión de máxima seguridad de Canaleta, en la provincia de Ciego de Ávila, tras las protestas en Morón. Su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, alertó sobre el deterioro de su salud.

Según su testimonio, el menor requiere un tratamiento médico urgente que no ha podido recibir debido a su detención. “Debe recibir una inyección semanal durante 10 semanas, pero no ha podido administrársele. Las condiciones son inadecuadas, la alimentación es mínima y necesita una higiene estricta. Dice que las chinches lo pican y apenas puede descansar”, denunció el padre.

Ante la gravedad del caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del adolescente. Sin embargo, organizaciones independientes continúan reportando un aumento de la represión.

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión documentó nuevos actos de hostigamiento contra el activista Raymar Aguado Hernández, quien denunció intimidación constante. “Están citando a personas cercanas a nuestro círculo. A mí me llaman todo el tiempo desde números privados, es un proceso de presión psicológica”, aseguró.

En paralelo, el Tribunal Supremo Popular de Cuba publicó recientemente en su página oficial de Facebook un fragmento del Artículo 4 de la Constitución de 2019. En el texto se establece que la defensa de la patria socialista es el deber supremo de cada ciudadano y que la traición a la patria constituye el más grave de los delitos, sancionado con penas severas.

De acuerdo con Alain Espinosa, abogado de la organización independiente Cubalex, durante el mes de marzo se registraron 684 incidentes de hostigamiento asociados a 346 eventos represivos. Además, se contabilizaron al menos 116 casos de personas privadas de libertad, en su mayoría vinculados a detenciones, traslados y operativos policiales.

“Este es un patrón represivo que no solo se ha mantenido en el tiempo, sino que se ha intensificado. Las acciones son más amplias y tienen mayor repercusión”, explicó Espinosa.

Expertos en temas cubanos coinciden en que la reiteración del Artículo 4 funciona como una advertencia directa a la ciudadanía sobre las consecuencias legales de oponerse al sistema. Este mensaje se produce en un contexto marcado por el creciente descontento social, los apagones prolongados y una profunda crisis económica en la isla.