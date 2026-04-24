Detienen al campeón de MMA Javier Ernesto Martín tras nueve días de protesta en Cuba

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El campeón de Artes Marciales Mixtas (MMA), Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como "Spiderman", fue detenido este viernes en el municipio de Marianao tras nueve días de protesta pública desde el portal de su vivienda.

Su madre, Lourdes Gutiérrez, dijo a Martí Noticias que vecinos y personas en la calle le aseguraron que el deportista fue golpeado brutalmente por las autoridades durante el arresto, en el que participó un grupo grande de policías.

Lourdes Gutiérrez y la esposa del luchador se trasladaron a la Sexta Unidad de la Policía de Marianao, ubicada en las cercanías del Hospital Militar, para indagar sobre su paradero. La madre denunció el trato recibido por los oficiales y la falta de información oficial sobre la ubicación de su hijo.

“Aquí estamos la esposa de mi hijo y yo en la estación de policía la Sexta, la que está cerca del hospital militar, donde no me han querido dar ninguna información respecto a mi hijo. Les estoy pidiendo hablar con el político y me han hecho caso omiso. Me informan y me dicen de que no ha pasado por aquí, pero no me quieren dar datos tampoco de dónde está”, declaró Gutiérrez.

“Ellos dicen que ellos no tienen por qué saber porque a mí me dé la gana. Y yo le explico que ellos como policía informan entre ellos, tienen que saber dónde está mi hijo en estos momentos, pero no me quieren dar información ninguna porque al parecer yo soy una perra callejera y no la madre... Lo único que pedí que nunca me le pusieron una mano encima y según tengo entendido le dieron. Si a mi hijo me le dieron golpe, esto va a parar feo”, añadió.

Javier Ernesto Martín Gutiérrez, de 34 años, inició su manifestación a finales de la pasada semana motivado por la situación de la infancia y la juventud en la isla, señalando específicamente el consumo de la droga conocida como "el kímico" y el incremento de la violencia callejera.

El deportista relató previamente que su labor como guardia de seguridad en un establecimiento privado contribuyó a su decepción con el sistema, al contrastar el alto gasto de figuras vinculadas al régimen con la precariedad de los niños en la calle.

“Gente que gasta 100.000 pesos como si nada todos los días y ahí mismo en ese lugar, los niños pidiendo dinero. ¿En qué sociedad estamos viviendo?”, cuestionó el luchador días atrás.

Gutiérrez es campeón de torneos organizados bajo el auspicio del INDER, aunque sostiene que dichos eventos cuentan con financiamiento de capital privado. Durante su protesta, que cobró visibilidad en redes sociales, el peleador también denunció la crisis energética, asegurando que antes de su manifestación solo contaba con dos horas de electricidad al día en su zona.