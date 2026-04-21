Campeón de MMI reta al régimen: "Seguridad del Estado, Partido Comunista, Policía... ¿dónde están?"

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El campeón de Artes Marciales Mixtas (MMA, por sus siglas en inglés), Javier Ernesto Martín Gutiérrez, cumple este martes su sexto día de protesta, desde su vivienda en el municipio Marianao, ubicada frente a la terminal de ómnibus del Lido. Hasta el momento no se ha producido una intervención directa por parte de las autoridades ante su manifestación.

A pesar de dedicarse por entero a este deporte de combate de contacto pleno, su protesta es pacífica, y aún así, asegura que siente la presión de las fuerzas represivas del régimen.

“A mí me están vigilando, yo tengo la Seguridad (del Estado) detrás de mí pero no se han acercado a mí, no han hecho nada”, declaró el deportista.

Sobre las razones que lo impulsaron a protestar desde finales de la pasada semana, Martín Gutiérrez, de 34 años, explicó a Martí Noticias que su decisión se centra en la situación de la juventud y la infancia, especialmente por el uso de la droga "el kímico" y la violencia callejera.

“Los muchachos aquí están enquimicados. La violencia en Cuba es ya muchachos de 15, 16, 14 años andan con cuchillo, como si fuera un bonche la violencia. Eso está mal, es deprimente. Los niños pidiendo dinero a las 4 de la mañana por la calle pidiendo dinero. Niños que no llegan a 10 años”, afirmó.

El deportista, conocido como "Spiderman", laboraba tiempo atrás como guardia de seguridad en el establecimiento D’ Luxe Bom Apetite Restaurant Bar, ubicado en el municipio Playa, lugar que asegura es frecuentado por figuras vinculadas al régimen.

“Y entonces yo trabajando en un bar en 1ra y 70, y a ver cómo la gente, esas mismas personas iban a esos lugares y gastan 100,000 pesos como si nada todos los días y ahí mismo en ese lugar, los niños pidiendo dinero, y yo digo en qué sociedad estamos viviendo”, cuestionó Martín Gutiérrez.

La protesta del luchador ha cobrado visibilidad a través de las redes sociales, donde se han difundido sus declaraciones. “Porque yo sé que es el final de esto, Seguridad de Estado, Partido Comunista, Policía, ¿Dónde están?”, expresó durante su manifestación.

Martín Gutiérrez es campeón de artes marciales mixtas en eventos organizados dentro de Cuba bajo la égida del Instituto Nacional de Deportes y Recreación (INDER), aunque sostiene que dichos torneos son financiados por capital privado.

“Sí, yo fui campeón de artes marciales aquí en Cuba. Somos afiliados al INDER pero el gobierno a nosotros no nos ayuda nada, incluso, teniendo un promotor que es Ferrante, que es el mismo promotor de los cantantes”, detalló sobre su carrera.

Roberto Ferrante es un productor discográfico italiano, fundador y CEO de Planet Records, un sello que se ha convertido en una fuerza dominante en la escena de la música urbana cubana, especialmente del género reparto.



No es la primera vez que el peleador manifiesta su descontento con el sistema en la isla. Según comentó, durante la pandemia de COVID-19 enfrentó dificultades con el servicio de ambulancias.

“El problema es que, a ver, yo vengo tiempo, como le dije, de la COVID con problemas con el sistema, por poco la que era pareja mía, estuvo grave con COVID y yo pasé el trabajo con las ambulancias... hasta que yo no me puse pesado, no aparecieron los resultados, no aparecieron las cosas y me di cuenta que cada vez que yo me ponía pesado resolvía los problemas”, relató.

Lourdes Gutiérrez, madre del deportista, denunció que el pasado lunes recibió la visita de una oficial de la Seguridad del Estado en su centro de trabajo, la Oficina de Registro de Consumidores, Oficoda de Marianao, para indagar sobre la salud de su hijo.

“Le expliqué de que mi hijo no tenía ningún tipo de consumo, ni de bebida, ni de cigarro, ni de droga, nada de eso, que él era deportista de alto rendimiento, yo en ningún momento lo dije que mi hijo tenía problemas mentales, que él, medicamento no tomaba ninguno y que simplemente tomaba té natural”, declaró Gutiérrez.

El joven Javier Ernesto Martín señaló que, antes de iniciar su protesta, en su zona sólo contaban con dos horas de servicio eléctrico al día. Aseguró que tras el inicio de su manifestación se acabaron los apagones en su área, pero que sus exigencias continuarán.

“El tiempo que sea necesario que se vaya ya, que no funciona el sistema y todo lo que nos prometieron no es realidad, ninguno lo han cumplido”, concluyó el deportista.