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Cuba

Preso político del 11J enfermo no está recibiendo el tratamiento adecuado en la cárcel

El opositor y preso político cubano Walfrido Rodríguez Piloto.
El opositor y preso político cubano Walfrido Rodríguez Piloto.

Sumario

  • Rodríguez Piloto, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, cumple una condena de 10 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en el barrio El Palenque, en el municipio habanero de La Lisa.
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El prisionero político Walfrido Rodríguez Piloto no está recibiendo los medicamentos prescritos tras haber sufrido un paro respiratorio hace un mes, como consecuencia de una huelga de hambre, denució a Martí Noticias el activista Mario Alberto Hernández Leyva.

En una llamada telefónica desde la Prisión de Jóvenes de Occidente, conocida como "Ivanov" y ubicada en el Cotorro, La Habana, el opositor le explicó la situación.

"Walfrido ha estado preso en varias ocasiones y hace un mes realizó una huelga de hambre que le provocó un paro respiratorio y estuvo grave. El medicamento que tiene que tomar no se lo están dando y se siente un poco mal", explicó Hernández.


Preso político cubano enfermo en prisión y sin los medicamentos requeridos
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Preso político cubano enfermo en prisión y sin los medicamentos requeridos
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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"Walfrido es un hombre que tiene casi 60 años. Me dijo que el jefe de la prisión le tiene odio porque sabe que él está preso por motivos políticos. Se le dificulta llamar por teléfono porque le niegan hasta el teléfono. Él ha pasado muchas prisiones políticas en Cuba y está enfermo. Yo culpo esta dictadura de cualquier cosa que le pase", agregó.

Rodríguez Piloto, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, cumple una condena de 10 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en el barrio El Palenque, en el municipio habanero de La Lisa.

El opositor ha realizado diversas huelgas de hambre en prisión como medida de protesta, al considerar que su sanción es injusta.

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    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

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