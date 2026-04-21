Esposa de preso político enfrenta segunda citación policial en menos de una semana

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La activista Eliannis Villavicencio, esposa del preso político Alexander Verdecia, fue citada por segunda vez en menos de una semana para comparecer este martes en el Centro de Operaciones de la Policía de Bayamo, en la provincia de Granma.

Según declaró la activista a Radio Martí, la citación oficial advierte que, de no presentarse ante las autoridades, podría ir a prisión.

Villavicencio explicó que la primera citación, fechada el 16 de abril, fue verbal y con menos de 24 horas de antelación, por lo que decidió no acudir. Este lunes, el mismo oficial, Alexander Reina Traba, jefe de Sector en la localidad, acudió a su vivienda con otra citación "hecha a mano, de su puño y letra", donde se le ordena acudir este martes al mismo lugar.

"Esta citación dice que, si no me presento, puedo ser sancionada de tres meses a un año de prisión. La Seguridad del Estado le teme a las personas que pensamos diferente y son capaces de cualquier cosa", alertó la activista.

"Me pueden sancionar y, como ya han amenazado en otras ocasiones, quitarme a mis niñas y meterme presa", dijo.

Villavicencio describió a la Seguridad del Estado como "un grupo delincuencial que se dedica a maltratar, a violar los derechos humanos, a reprimir e intimidar a las personas que pensamos diferente".

La activista pidió 2libertad y justicia" para el pueblo de Cuba, y para todos los presos políticos en la isla.

Verdecia, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, cumple una condena de siete años de cárcel tras ser declarado culpable por los presuntos delitos de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir.

La sentencia, ratificada por el Tribunal Provincial de Granma, se fundamentó en sus publicaciones y comentarios en redes sociales.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)