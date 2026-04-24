CIDH otorga medidas cautelares al adolescente preso por protestar en Cuba

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Jonathan David Muir Burgos, un adolescente cubano de 16 años recluido en la prisión de máxima seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila, tras las protestas de Morón.

El organismo considera que el menor "se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Cuba".

Muir Burgos se encuentra privado de la libertad desde el 16 de marzo de 2026, tras las manifestaciones ocurridastres días antes en Morón.

Asimismo, señalaron que el menor tiene "visitas restringidas" y se encuentra "en condiciones inadecuadas de detención, con alimentación deficiente y falta de acceso a agua potable".

"La Comisión valoró que, en la medida en que el beneficiario continúe bajo custodia el Estado en las circunstancias descritas, las mismas son susceptibles de continuar y agravarse con el tiempo. En especial, no se dispuso de información sobre atenciones médicas o intervenciones que pudieran revertir el deterioro de salud" del menor.

El comunicado señala que Muir Burgos "se encuentra en una situación que requiere una protección reforzada, la cual debe ser considerada a la luz del principio del interés superior de la niñez".

La CIDH, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), promueve la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. L