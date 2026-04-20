EEUU exige liberación de adolescente detenido tras protestas en Morón

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La Embajada de Estados Unidos en Cuba expresó preocupación por la detención del adolescente Jonathan David Muir Burgos, detenido por el régimen tras las masivas manifestaciones en Morón, Ciego de Ávila.

En una llamada telefónica a la familia, el encargado de Negocios, Mike Hammer, preguntó sobre el estado del menor y dijo que el gobierno de EEUU está haciendo lo posible para que sea liberado.

“Hablé con el Pastor Elier Muir Ávila de Morón y su esposa sobre el caso de su hijo. Aunque Jonathan solo tiene 16 años y está sufriendo de problemas de salud, él ha estado detenido más de un mes. Nos preocupamos mucho por su bienestar. Deberían liberarlo”, señaló la sede diplomática en un mensaje difundido en redes sociales.

El adolescente fue arrestado el 16 de marzo. Según la organización Cubalex, al menos 16 personas fueron detenidas durante esas manifestaciones, entre ellas cuatro menores.

Muir Burgos enfrenta cargos de sabotaje y permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad. El 25 de marzo, un tribunal rechazó un recurso de habeas corpus presentado a su favor.

El Centro de Denuncias Defensa CD solicitó la intervención del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y pidió atención urgente al caso. En una carta dirigida a su representación en La Habana, la organización denunció que el menor ha sido sometido a “coacción psicológica y tratos inhumanos” por parte de autoridades penitenciarias.

La misiva advierte además que estas prácticas forman parte de “un patrón documentado de presión sobre adolescentes y sus familias que contraviene normas internacionales sobre el trato a menores”, e insta a la ONU a pronunciarse públicamente y exigir su liberación inmediata.