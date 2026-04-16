"Mi hijo sí esta enfermo, y sí necesita ser tratado", alerta pastor sobre menor preso en Canaleta

Getting your Trinity Audio player ready...

El menor de edad Jonathan David Muir Burgos necesita atención médica, alertó el pastor Elier Muir Ávila, tras haber visitado a su hijo en la prisión de máxima seguridad de Canaleta, en la provincia de Ciego de Ávila.

A sus 16 años el adolescente está siendo encausado por cargos de sabotaje por las protestas ocurridas en Morón, el 13 de marzo de 2026.

"Es necesario que no esté ni un segundo más en ese lugar. Él necesita ser libre", dijo su padre quien alertó que en la cárcel de Canaleta no existen las condiciones mínimas para proceder con el tratamiento médico que requiere Jonathan David por una enfermedad provocada en 2021 por dos bacterias.

"Mi hijo sí esta enfermo, y sí necesita ser tratado. Precisamente él fue arrestado, fue preso allí a partir del día 16 de marzo- eso fue el lunes 16 de marzo- y el miércoles 18 de marzo nosotros iniciábamos el tratamiento de un bulbo semanal por diez semanas. No se ha podido poner el primer bulbo porque está en un lugar donde nuestro hijo, después que le empecemos ese tratamiento, necesita una alimentación muy adecuada. Necesita unas condiciones higiénicas para su tratamiento en la piel, que sí es muy sensible, por la deshidrosis que se alojaron estas dos bacterias en 2021, que lo pusieron grave de salud", explicó el pastor evangélico de la iglesia independiente “Tiempo de Cosecha”

En el video aclaró, sin embargo, que unas fotografías que circulan en internet mostrando al menor hospitalizado no son actuales sino de 2021, cuando comenzó con el padecimiento.

"La verdad nos hace libre y con la verdad llegamos -acá en Cuba se dice- al fin del mundo. Con la verdad se saca a Jonathan de la condición que está, que necesita no estar ni un segundo más en ese lugar", dijo.