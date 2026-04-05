"Lo necesitamos”: Padre de adolescente encarcelado en Morón pide apoyo

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El pastor Elier Muir Ávila, padre del adolescente cubano Jonathan David Muir Burgos, de 16 años y encarcelado en la isla, agradeció las muestras de apoyo por la liberación de su hijo y pidió que no cesen las denuncias sobre su caso.

“Les expreso mi más sincero agradecimiento por tanta muestra de apoyo y de reclamo por mi hijo Jonathan”, dijo el padre en un mensaje difundido en redes sociales y compartido por el Instituto Cubano de Libertad de Expresión (ICLEP).

Según su testimonio, el joven fue trasladado recientemente a la prisión de Canaleta, en la provincia de Ciego de Ávila, sin notificación oficial a la familia. Allegados han expresado preocupación por su situación dentro del centro penitenciario, donde —afirman— el adolescente ha manifestado temor.

El pastor insistió en la necesidad de mantener la visibilidad del caso. “Yo les pido que no paren, que lo necesitamos”, enfatizó y recordó que su hijo requiere regresar a casa para continuar un tratamiento médico.

“Lo necesitamos en casa”, insistió.

Esta semana Cubalex denunció que al menos cuatro menores fueron apresados durante las protestas del 13 de marzo en Morón: Jonathan David Muir Burgos, Cristian Crespo Álvarez, Kevin Samuel Echeverría Rodríguez y Yohasnel Estrada Rodríguez. Al menos dos de ellos permanecen detenidos, mientras que sobre los otros no existe información oficial clara.

Crespo Álvarez, también de 16 años, fue arrestado el 17 de marzo tras un proceso de identificación sin acceso a documentación oficial y enfrenta cargos por presunto sabotaje.

Prisoners Defenders mantiene en su lista oficial de presos políticos a 31 menores, 29 niños y 2 niñas, que aún cumplen sentencia o están en proceso penal.

"Este mes de marzo han sido muchos los menores detenidos y encarcelados por el régimen. Sin ir más lejos, muchos en Morón, Ciego de Ávila, y que permanecen en el técnico de Ciego de Ávila junto a más de 150 detenidos adicionales adultos. Muchos de ellos acabarán siendo presos políticos, otros los soltarán con una multa o siguiendo la causa", dijo Javier Larrondo, presidente de la ONG.