CIDH exige a Cuba responder por adolescente detenido tras protestas en Morón

Getting your Trinity Audio player ready...

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este jueves un requerimiento oficial al Estado cubano para que rinda cuentas sobre la situación de Jonathan Muir Burgos, un adolescente actualmente privado de libertad en la isla.

La solicitud de información, dirigida formalmente al Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, surge tras recibir una petición del Centro de Denuncias Defensa CD de medidas cautelares en favor del menor.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está exigiendo explicaciones directamente a la dictadura cubana. Eso significa que el caso de Jonathan dejó de ser una denuncia aislada y pasó a estar bajo observación internacional formal”, dijo a Martí Noticias, Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de la organización cubana.

“El régimen ahora tiene que responder en un plazo muy corto. ¿Qué está pasando con un menor de edad que está preso, incomunicado y en riesgo?”.

El organismo internacional otorgó un plazo perentorio de cinco días para recibir una respuesta detallada.

Aunque la CIDH aclaró que este paso no prejuzga la decisión final sobre el otorgamiento de dichas disposiciones, subrayó la urgencia de verificar la integridad del joven.

En el documento enviado a La Habana, la Comisión exige precisiones sobre tres ejes fundamentales:

-Observaciones a la solicitud: La postura oficial del Estado ante el pedido de protección internacional.

-Condiciones de detención: Un reporte detallado sobre su estado de salud actual y la atención médica que está recibiendo en el centro penitenciario.

-Evaluación de riesgo: Si las autoridades competentes han analizado el peligro que corre el menor y qué medidas se han adoptado para garantizar su seguridad.

Muir Burgos, de 16 años, forma parte del grupo de menores de edad detenidos en Cuba tras protestas antigubernamentales.

“Hay algo que no podemos perder de vista: Entre que la dictadura responde o no, Jonathan sigue dentro de una prisión de máxima seguridad en condiciones que no han sido aclaradas y con señales claras de presión psicológica, es decir, el tiempo corre en su contra. Por eso, esta solicitud de medidas cautelares en su favor no es un trámite más, es una herramienta urgente para evitar que la situación escale a algo irreparable”, recalcó Vargas.

“También es un llamado a la comunidad internacional, hoy hay una oportunidad concreta de actuar, de exigir transparencia y de proteger la vida de un menor que está bajo custodia del Estado cubano”, puntualizó.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado, reiteradamente, las precarias condiciones de reclusión en la isla y el impacto psicológico que el encarcelamiento tiene en los adolescentes.

El Estado cubano tiene ahora menos de una semana para presentar sus descargos ante un organismo que vigila de cerca las posibles violaciones de derechos fundamentales en la región.