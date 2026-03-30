Acusan de sabotaje a adolescente cubano por protesta contra el Partido Comunista en Morón

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El adolescente Jonathan David Muir Burgos detenido por su participación en la protesta del 13 de marzo en Morón, Ciego de Ávila, está acusado de Sabotaje, dijo a Martí Noticias, una fuente con conocimiento del caso.

“La protesta tuvo evidentes motivos políticos. Primero, muchos de los manifestantes lo que gritaron fue ‘libertad’. Segundo, por el propio acto de atacar la sede del Partido Comunista”, señaló, en conversación con nuestro medio, el abogado Raudiel Peña, integrante del equipo legal de Cubalex.

Evidentemente, “hay una relación directa entre el carácter político de la manifestación, los gritos de libertad, el ataque a la sede del Partido y la imputación del delito de sabotaje, o al menos el desarrollo de una investigación por el delito de sabotaje”, remarcó.

En Cuba, el delito de sabotaje se considera una acción grave contra la seguridad del Estado, que castiga la destrucción o daño de vías, servicios públicos o instalaciones estratégicas. Acarrea penas severas que buscan blindar la estabilidad del sistema.

De acuerdo con la información proporcionada a la familia por la instructora policial, el joven, de 16 años, será imputado de otro cargo por un fiscal militar, lo que significaría, que sería juzgado por un tribunal castrense.

“Yo no especularía con eso porque puede ser solamente intimidación contra la familia para amenazarlos de alguna forma”, indicó, “Creo que lo mejor es esperar a ver cuál es la acusación formal. Yo creo que lo más lógico es que lo acuse la fiscalía civil y lo juzgue un tribunal de la jurisdicción civil”, precisó el jurista.

El Tribunal Provincial de Ciego de Ávila rechazó, el 25 de marzo, la solicitud de tramitación de un Habeas Corpus a favor de Muir Burgos, arrestado tres días después de las protestas ocurridas en el municipio avileño Morón, donde manifestantes irrumpieron en la sede del Partido Comunista.

De acuerdo con el abogado de Cubalex, el diseño de ciertas figuras penales en Cuba responde a una estrategia deliberada de criminalización de la protesta social, permitiendo al aparato represivo, encabezado por la Fiscalía y el Ministerio del Interior (MININT), realizar interpretaciones extensivas del delito, aplicándolo selectivamente contra ciudadanos que ejercen su derecho a la manifestación.

Muir Burgos permanece detenido en el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) de Ciego de Ávila, junto a otros 13 participantes de la protesta, según la compilación de Cubalex.

El delito de Sabotaje, y otros cargos severos, fue empleado también contra asistentes a las demostraciones multitudinarias del 11 de julio de 2021 como parte de una respuesta penal contundente destinada a castigar la participación en las movilizaciones antigubernamentales.