Denuncian detención de adolescente en condiciones “infrahumanas” tras protestas en Morón

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El adolescente cubano Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, permanece detenido en “condiciones infrahumanas” en el Departamento Técnico de Investigaciones de Ciego de Ávila, denunció este martes el pastor evangélico Mario Félix Lleonart, director del Instituto Patmos.

Según explicó el religioso en declaraciones a Martí Noticias, el menor se encuentra durmiendo en el suelo debido a que el colchón asignado está infestado de chinches, lo que resulta especialmente grave por una enfermedad crónica en la piel que padece.



“Está con pésima alimentación y sometido a torturas psicológicas extremas”, advirtió.

Lleonart alertó además que las autoridades podrían trasladar a Muir Burgos a la prisión de Canaleta, conocida por sus duras condiciones, donde recientemente ocurrió un motín tras el suicidio de otro adolescente.

Los padres del joven, los pastores Elier Muir y Minervina Burgos, han presentado un recurso de habeas corpus y solicitado una fianza, aunque, según denuncian, las autoridades les han adelantado que ambas peticiones serían rechazadas.

La familia denuncia hostigamiento por parte de las autoridades, incluida la citación recibida por la madre para presentarse ante la fiscalía.

El líder religioso calificó lo ocurrido como “un vulgar secuestro” y responsabilizó directamente a las autoridades cubanas. “Conocemos a sus secuestradores y el lugar en el que tienen a Jonathan… no les abandonemos, no les dejemos solos”, expresó.

El caso ha generado reacciones en el ámbito político estadounidense. El congresista cubanoamericano Carlos Giménez exigió la liberación inmediata del menor.

“En el Congreso de Estados Unidos estoy exigiendo la liberación inmediata de Jonathan Muir, un prisionero político de 16 años detenido injustamente por expresar sus ideas. El régimen comete flagrantes violaciones de derechos humanos”, escribió en la red social X.

Jonathan Muir Burgos fue detenido tras las protestas ocurridas en Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, donde manifestantes irrumpieron en la sede del Partido Comunista.

El adolescente fue citado inicialmente junto a su padre a una estación policial, pero posteriormente fue retenido mientras su padre fue liberado. Activistas señalan que la familia ha sido objeto de persecución durante años por sus creencias religiosas y su postura a favor de una Cuba libre.

De acuerdo con Lleonart, las autoridades estarían considerando someter al joven a un juicio público junto a otros adolescentes detenidos por su presunta participación en las protestas.

Allegados a la familia aseguran que Jonathan es un joven formado en valores cristianos de no violencia y consideran que su arresto busca presionar a sus padres y enviar un mensaje de intimidación a otros opositores.

Organizaciones de derechos humanos y miembros de la comunidad internacional han expresado preocupación por el caso, que consideran un ejemplo del uso de menores para reforzar el control político en la isla.