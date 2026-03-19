Observatorio de Libertad Académica denuncia hostigamiento ideológico a estudiantes en Morón

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El Observatorio de Libertad Académica (OLA) exhortó a las autoridades de Educación de la provincia Ciego de Ávila a descartar el adoctrinamiento ideológico de los estudiantes y centrarse en la estimulación del “pensamiento crítico, la tolerancia y el respeto a la diversidad”.

“En vez de imponer una ideología única”, que se ajusten a “su encargo social”, demanda OLA en un comunicado publicado esta semana.

El llamado de la institución independiente ocurre luego de que trascendiera la arenga de una profesora a alumnos del Instituto Preuniversitario Urbano (IPU) Roberto Rodríguez, de la ciudad de Morón, ubicada en la provincia de Ciego de Ávila.

"Esta situación nos preocupa porque observamos cómo, mediante la imposición, se intenta reprimir toda expresión de disenso en el espacio académico, anulando todos los principios de libertad académica y toda la posibilidad de una formación integral en el estudiantado", agregó el investigador Leonardo Fernández Otaño.

"Además, vemos cómo se usa el espacio de docente para silenciar y reprimir a el estudiantado, estudiantado que en algunos casos hemos documentado que participó en las protestas de los últimos días en la localidad de Morón", precisó el especialista del observatorio, asentado en España.

En un video divulgado en Facebook, Zunilda Pol, jefa de la asignatura de Cultura Política, advierte al estudiantado, en tono autoritario e intimidatorio que, “a pesar de todas las dificultades, todos los errores, esto en un socialismo”.

Según el material, la docente cuestionó a los alumnos por las recientes demostraciones populares mientras les gritaba que “Cuba no es una dictadura, es una Revolución”.

De acuerdo al observatorio, tras las protestas ciudadanas del 13 de marzo, en el municipio avileño, han sido confirmados incidentes de “hostigamiento profiláctico y ejemplarizante”, tanto en centros educacionales como laborales.

La campaña encabezada por el Partido Comunista incluye la descalificación de los manifestantes del 13 de marzo y la coacción mediante la “narrativa adoctrinadora que pondera al sistema político cubano y le otorga, forzosamente, valores democráticos”.

“Adueñada del espacio docente, frente a una masa estudiantil de nivel medio superior, aún en la minoría de edad”, la profesora, militante del Partido Comunista de Cuba, protagoniza “un acto de violencia política que viola, de facto, la libertad académica, de expresión, opinión, y otras conexas, de los alumnos obligados por el reglamento disciplinario a asistir a este tipo de actividades”.

“Exigimos respeto a la integridad física y psicológica de los alumnos que registraron este grave incidente, responsabilidad que recae sobre la dirección de la institución escolar y las autoridades educativas correspondientes”, recalca la organización.