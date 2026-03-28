Giménez denuncia abuso del régimen de Cuba contra joven cristiano de Morón

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El congresista cubanoamericano Carlos Giménez ha elevado la condena por la detención del adolescente cubano Jonathan Muir Burgos para alcanzar a una mayor audiencia con sendos videos, en español e inglés, detallando el caso del menor.

"Estamos mirando la cara de un disidente, al que el régimen castrista comunista en Cuba le considera como peligroso", dijo el legislador sobre el joven de 16 años, quien fue detenido en la protestas del 13 de marzo, en Morón, Ciego de Avila, junto a su padre el pastor cristiano Elier Muir.

Giménez explica que el joven fue arrestado "simplemente por pedir la libertad, el cambio en Cuba. Y por eso el régimen lo considera tan peligroso, y por eso lo ha puesto en la cárcel".

"Por favor, este es un niño. Ya, déjalo libre. Eso es lo que merece. No merece estar en una cárcel. Así que, por el pueblo cubano, por la familia de Jonathan Muir, por favor, al régimen, por favor, déjalo libre. Mira, es un niño. No merece lo que ustedes han hecho con él", dijo el congresista nacido en Cuba y emigrado desde muy pequeño a los Estados Unidos.

El menor está bajo custodia del Ministerio del Interior, en el Departamento Técnico de Investigaciones de Ciego de Ávila, mientras su progenitor fue liberado.

El Tribunal Provincial de Ciego de Ávila rechazó un recurso de habeas corpus presentado en favor del adolescente.

La protesta de Morón acaparó titulares en la prensa internacional porque por primera vez mostraba a jóvenes cubanos prendiendo fuego a la sede del Partido Comunista de Cuba, símbolo del poder que ha gobernado con mano férrea a los cubanos por casi siete décadas.

Allegados a la familia entrevistados por Martí Noticias aseguraron que Jonathan Muir es un adolescente formado en valores cristianos de no violencia y que su detención se interpreta como un mecanismo de presión para golpear a una familia cristiana contestataria.

Muir Avila fue expulsado de la Iglesia de la Fe Apostólica por presiones de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y que, en agosto de 2024, se le comunicó que no se le daba autorización para operar su congregación.