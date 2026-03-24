Cubalex denuncia represión y vulneración de derechos en medio de protestas masivas en Cuba

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Desde inicios de marzo, diversas localidades de Cuba han registrado jornadas consecutivas de protestas ciudadanas. El escenario está marcado por un grave déficit de servicios fundamentales, cortes eléctricos prolongados y serias dificultades en el acceso a agua potable y alimentos.

De acuerdo con el monitoreo de la organización independiente Cubalex, se han producido detenciones de ciudadanos en diferentes puntos del territorio nacional. Raudiel Barrios, abogado de la plataforma de asesoría jurídica, ofreció los datos actualizados a Radio Martí desde México.

“Los datos actualizados hasta el día de hoy, 24 de marzo de 2026, identifican 17 días consecutivos de protestas en Cuba desde el 6 de marzo. En Cubalex ya hemos confirmado 55 detenciones vinculadas con estas manifestaciones”, precisó Barrios.

El abogado detalló que, del total de arrestados, “treinta y dos personas continúan bajo custodia o en situación de paradero desconocido, y otras 23 han sido liberadas”. El reporte indica que se han vulnerado garantías como el acceso a defensa legal y la comunicación con familiares.

“Estas protestas no son aisladas; ocurren por el colapso total del sistema eléctrico y la crisis generalizada”, afirmó Barrios. Identificó además patrones represivos como la opacidad informativa, la indefensión jurídica de los detenidos y la criminalización del derecho a protestar.

El 13 de marzo pasado, se registró una manifestación en Morón, Ciego de Ávila. En este evento, manifestantes quemaron los alrededores de la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) y lanzaron mobiliario y equipos de computación desde el edificio a la vía pública.

Cifras oficiales indican que esta protesta resultó en 14 detenciones. Entre los arrestados se encuentra Jonathan Muir, de 16 años de edad, quien permanece en la sede de la Seguridad del Estado de Ciego de Ávila.

En La Habana, se han reportado cacerolazos y protestas en localidades como Diez de Octubre, Alamar, Reparto Bahía y Marianao. En estas zonas también se registran interrupciones en el suministro de agua, electricidad y la conexión a internet.

Cubalex sostiene que el ejercicio del derecho a la protesta no es un delito. La organización enfatiza que la manifestación pública no debe ser objeto de criminalización por parte de las autoridades.

Por otra parte, Cubalex denunció la llegada a la isla del “Convoy Nuestra América”, una delegación internacional de más de 650 personas integrada por activistas, figuras políticas y creadores de contenido que expresan solidaridad con el gobierno.

Según la organización, mientras la población enfrenta apagones de más de 20 horas diarias, el gobierno destina recursos y capacidades logísticas para recibir a esta delegación internacional.

Cubalex sostiene que este despliegue es parte de una estrategia de proyección internacional. Esta acción contrasta con la precariedad extrema y la falta de acceso a servicios básicos que sufre la ciudadanía dentro del país.