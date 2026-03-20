Crisis del agua no da tregua en La Habana

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La imagen se repite cada vez más en las calles de La Habana: cubanos se amontonan y forcejean ante una de las pocas pipas de agua estatales, en medio de la escasez de agua, un problema que para vecinos como María de Jesús Rusindo lleva años sin una salida.

“Está afectando mi salud y es necesario encontrar una solución”, dice Rusindo a la agencia Reuters.

“Tenemos que ver qué es lo que está sucediendo. Nuestro caso no tiene nada que ver con el petróleo ni con el impacto que está teniendo en el país. Nuestro problema existe desde 2021 y ya estamos en 2026”.

Alfonso Pedro González, también residente en La Habana, se queja en este reporte de Reuters de la poca fuerza con la que llega el agua a su casa y cómo tiene que esperar hasta una semana para que manden una pipa a su barrio.

“Ahora mismo no tengo agua aquí. Aunque llene el tanque, sigo sin tener agua”, comenta González. “¿Por qué? Porque solo sube un poco, apenas lo suficiente para durar dos o tres días, hasta que la pipa vuelva a pasar la próxima semana”.

De acuerdo a su testimonio, otro de los problemas que enfrenta es la calidad del agua. “Puesto que no tengo agua— tengo que ir a la esquina a recogerla; y tampoco puedo beber esa agua, ya que se remueve todo el sedimento de la cisterna. Tengo que buscar agua en otro lugar, de la red pública, e incluso entonces tengo que hervirla”, apuntó.

La necesidad de cargar agua de pipas en barrios de La Habana muestra también la inventiva del cubano. Lázaro Noblet camina por las calles con un viejo coche para niños que adaptó como una suerte de carretilla para llevar a su casa los envases con el agua que pudo recoger de la pipa.

“Esta zona está experimentando problemas de abastecimiento de agua en este momento”, expica Noblet a Reuters. “La gente está acarreando agua y esperando al camión cisterna, pero hemos oído que esto se debe a la escasez de petróleo. Dado que no está entrando petróleo al país, no hay bombeo —ya que ese sistema funciona con electricidad—; por consiguiente, no hay bombeo para la red de distribución de agua".

Autoridades de Aguas de La Habana han justificado el retraso en el bombeo del agua con la escasez de combustible y la rotura de equipos por los apagones. Sin embargo, la problemática del agua en la capital de la isla lleva años por el envejecimiento y el deterioro de la infraestructura. Según cifras oficiales citadas por Reuters, esto afecta entre 100.000 y 200.000 residentes.

Junto a los prolongados apagones, la crisis con el agua es una de las principales razones de las protestas populares en la capital cubana, que han ido en aumento en los últimos días en varios barrios habaneros.