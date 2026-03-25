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Congresistas de EEUU exigen libertad de adolescente detenido en Morón

Jonathan Muir Burgos fue detenido en las protestas de Morón.
Jonathan Muir Burgos fue detenido en las protestas de Morón.

Tres congresistas cubanoamericanos del sur de Florida han alzado la voz contra la detención del adolescente Jonathan Muir Burgos, arrestado tras las recientes protestas en Morón, Ciego de Ávila.

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Los tres congresistas cubanoamericanos que representan al Sur de la Florida en Washington, DC, denunciaron la detención del adolescente cubano Jonathan Muir Burgos, tras las recientes protestas en Morón, Ciego de Ávila, y demandaron a las autoridades castristas su “liberación inmediata”.

Tras la revuelta popular del 13 de marzo, el joven de 16 años, fue detenido y conducido a una estación policial junto a su padre, el pastor Elier Muir. El menor está bajo custodia del Ministerio del Interior, en el Departamento Técnico de Investigaciones de Ciego de Ávila, mientras su progenitor fue liberado. El Tribunal Provincial de Ciego de Ávila rechazó esta semana un recurso de habeas corpus presentado en favor del adolescente.

Estallido en Morón contra el régimen de Cuba: joven herido por disparo
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Estallido en Morón contra el régimen de Cuba: joven herido por disparo
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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"El rostro de la brutalidad del régimen"

Los representantes Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart usaron sus redes sociales para exigir la libertad del menor de 16 años, a quien este miércoles le fue negado el recurso de Habeas Corpus, informó a Martí Noticias el pastor Mario Félix Lleonart, quien ha estado al tanto del caso.

“Jonathan Muir Burgos es un joven de 16 años encarcelado por el régimen cubano tras protestar. Su único ‘delito’ fue alzar la voz. Este es el rostro de la brutalidad del régimen: crueldad, represión y el encarcelamiento de un menor. Debe ser liberado de inmediato”, escribió Salazar, quien representa el Distrito 27 de Florida en el Congreso.

Entretanto, el congresista Giménez ha estado activo compartiendo en sus redes sociales información sobre el caso del niño, quien según las denuncias de personas allegadas padece de una condición médica por la cual ha estado grave de salud en varias ocasiones, con peligro para su vida.

“Desde el Congreso de EEUU, estoy exigiendo la liberación inmediata de Jonathan Muir, de 16 años, un preso político detenido injustamente en las cárceles de Castro por simplemente expresar sus opiniones. El régimen comete flagrantes violaciones de los derechos humanos”, dijo Giménez.

“Esta crueldad debe llegar a su fin”, sentenció el Representante republicano por el Distrito 28 de Florida, quien al igual que su colega Salazar hizo su publicación en inglés, en la cuenta oficial como miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Jonathan Muir Burgos y su padre fueron detenidos en las protestas de Morón.
Jonathan Muir Burgos y su padre fueron detenidos en las protestas de Morón.

El congresista Mario Díaz-Balart, representante por el Distrito 26, también se pronunció sobre la detención y el encarcelamiento de Jonathan en Morón. Al compartir una publicación en la red social X sobre varios presos políticos cubanos, mencionó el caso del menor de edad.

“Exigimos la liberación inmediata de Jonathan Muir Burgos, Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo y Saylí Navarro. Reafirmo mi solidaridad inquebrantable con el pueblo cubano y hago un llamado a la comunidad internacional a hacer lo mismo y condenar este régimen corrupto y asesino”, precisó.

“El pueblo de Cuba será libre, y será gracias a la valentía de quienes, pese a enormes sacrificios personales, se atreven a alzar su voz contra la represión y las violaciones de derechos humanos”, destacó el funcionario cubanoamericano, decano de la delegación de Florida en el Congreso.

Consultado por Martí Noticias, el pastor Mario Félix Lleonart, director del Instituto Patmos, resaltó la importancia del apoyo de los congresistas republicanos a la causa de Jonathan.

“Él es un rehén más de quienes actúan como vulgares secuestradores”, afirmó el también activista.

“Nuestros congresistas fueron solidarios con la causa de Israel y su 7 de octubre, y denunciaron a Hamás como secuestrador y solicitaron la libertad incondicional de los rehenes. El sistema de Cuba, aliado de Hamás, practica sus métodos y tiene sus cárceles llenas de rehenes, y entre ellos adolescentes como Jonathan”, acotó el Ministro evangélico.

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    Hanoi Martínez

    Hanoi Martínez colabora con Martí Noticias. Graduado de la Universidad de Holguín, fue corresponsal de HispanoPost en Cuba y se desempeñó como productor y editor de noticias en Telemundo Miami y MundoHispánico Atlanta. Trabajó en el Congreso federal como Asistente de Comunicaciones. Actualmente da cobertura a temas de política nacional y de Latinoamérica para Martí Noticias y conduce el programa Washington al Día, de Radio Martí.

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